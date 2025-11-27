Tesla 獲得斯德哥爾摩附近 Nacka 進行 FSD 測試批准但隱藏細節引人擔憂

Tesla 最近獲得了瑞典城市環境中進行全自動駕駛（FSD）測試的批准。根據 Tesla 社區的最新報導，瑞典的 Nacka 市，距離斯德哥爾摩僅幾英里，已經批准了 Tesla 的 FSD 測試申請。Nacka 市的批准通知中，提到這一技術的潛力，指出 FSD 測試將有助於提升交通運輸的便捷性，降低成本並促進環保。根據長期持有 Tesla 股票的觀察者 Alexander Kristensen 的說法，Nacka 市由中間派（Moderate Party）執政。

Kristensen 也分享了有關 FSD 測試批准的市政會議記錄，其中明確表示支持這項未來科技的發展，認為這將對交通運輸帶來積極影響。這一消息在社交媒體上受到 Tesla 社區的熱烈歡迎，顯示 Tesla 在在瑞典推進FSD技術方面取得了實質性進展。不過，Nacka 的測試批准過程中也遭遇了一些反對意見。雖然某些批評者可能會因為安全問題而反對 FSD 測試，但在 Nacka，反對的聲音主要針對 Tesla 與工會 IF Metall 的衝突。

幸運的是，Nacka 的官員最終選擇支持 Tesla，認為工會問題與測試無關，應專注於技術發展，而不是干擾未來的進步。官員們強調，簽署集體協議並非法律義務，且該公司並未違法。Tesla 在 Nacka 獲得的批准，標誌著其在瑞典市場推進自動駕駛技術的一個重要里程碑。隨著市場對電動車需求的增長，Tesla 的創新將繼續推動交通運輸的轉型，為未來的智能出行提供更多可能性。Tesla 在自動駕駛技術上的努力，無疑將成為塑造更環保和便捷交通的關鍵力量。

