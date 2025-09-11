Tesla 獲得新州機構批准進行 Robotaxi 測試

Tesla 最近獲得了監管機構的批准，可以在新州測試其 Robotaxi 平台，距離其在德克薩斯州發佈的叫車服務不到三個月。Tesla 於 6 月 22 日在德克薩斯州奧斯丁首次推出無人駕駛的 Robotaxi 套件，最初僅提供給一小部分乘客，服務範圍和車隊規模都相對有限，但公司並未長期維持這種模式。隨著時間推移，Tesla 持續擴展乘客群體、服務區域和車輛數量。

該公司在灣區也推出了叫車服務，但在這些路線上，仍然會有駕駛員坐在駕駛座以確保安全。在奧斯丁，乘客座位上會有一位「安全監察員」，而在涉及高速公路的路線上，則會在駕駛座上進行監控。目前，Tesla 還在其他州測試 Robotaxi 平台，據報導，該公司正在亞利桑那州的 Tempe 進行測試，驗證車輛正在城市中行駛，以便為 Robotaxi 做準備。

Tesla 期望在新的市場上大展拳腳，並計劃在佛羅里達州和紐約進行擴展，最近的招聘信息顯示該公司有意在這些地區運營。不過，看來它會在這些州之前先在內華達州推出，因為該公司於 9 月 3 日提交了獲取測試登記證的申請，並於 9 月 10 日由該州的汽車管理局商務許可辦公室處理。

最近消息顯示，Tesla 已正式獲得內華達州汽車管理局的批准，可以開始在公共道路上測試自動駕駛車輛（Robotaxi）。根據內華達州汽車管理局的確認，Tesla 的測試登記證申請已獲得批准。

接下來，Tesla 需要進行自我認證以符合運營要求，這意味著他們必須遵守各州的不同要求。這將是 Tesla 在奧斯丁和加州之後，運營 Robotaxi 的第三個州。首席執行官 Elon Musk 表示，他相信到年底時，Robotaxi 將能夠覆蓋美國至少一半的人口。從地理上看，Tesla 在接下來的四個月內需要做出驚人的進展，才能實現這一目標。

隨著 Tesla 持續推動無人駕駛技術的創新，這不僅增強了其在市場中的競爭力，還有可能改變未來出行的模式。Tesla 的 Robotaxi 平台若能成功擴展，將為公司帶來巨大的成長潛力，並對整個汽車行業及交通系統產生深遠的正面影響。

