Tesla 獲得異常的價格預測提升來自著名空頭分析師

Tesla（NASDAQ: TSLA）近日在宣布其在汽車交付和能源部署方面創下最高季度成績後，獲得了一位著名空頭的奇怪價格目標上調。JPMorgan 將 Tesla 的股票價格目標從 $115 提高至 $150，並維持對該股票的「低配」評級。儘管 Tesla 報告了 497,099 輛交付量，超出市場預期的 443,000 輛約 12%，JPMorgan 仍對該公司的增長潛力表示懷疑，指出大部分第三季度的強勁表現來自於 $7,500 的電動車稅收抵免的取消，該抵免於 9 月 30 日到期。

JPMorgan 表示，Tesla 受益於由於稅收抵免到期而出現的「行業內部需求提前釋放」的短暫增強。消費者在過去的季度中蜂擁而至，以利用該抵免。該公司在給投資者的報告中指出，這一增長需要鞏固，才能形成持續的強勁汽車交付趨勢。分析師表示，單一季度的強勁表現「太早宣告 Tesla 回到其核心業務的可持續增長」。

JPMorgan 預計，Tesla 在第四季度之後的汽車交付表現將不會強勁。報告中有兩個顯著的觀點：首先是缺乏對 Tesla 其他業務部分的認識，其次是對未來幾個季度的困惑。JPMorgan 並未提及 Tesla 在自動駕駛、能源儲存或機器人技術方面的強勁表現，而自動駕駛和機器人技術正是公司未來的主要焦點。Tesla 的全自動駕駛和Robotaxi計劃將在未來發揮更大的影響力，超過汽車交付的數量。

儘管面臨挑戰，Tesla 將受益於在第四季度交付的汽車，這些車輛仍將根據國稅局修訂的規則有資格獲得稅收抵免。該公司還可能在本季度推出一款價格更為親民的車型，根據定價，這將對交付量產生顯著影響。

目前，Tesla 股票在東海岸時間下午 2:35 的交易價格為 $422.40 / 約 HK$ 3,297。隨著 Tesla 不斷推動自動駕駛和能源解決方案的創新，這些未來的發展不僅可能為公司帶來新的增長點，也有助於整個市場的轉型和可持續發展。Tesla 的前瞻性技術和市場策略，將繼續在電動車和能源領域中發揮重要作用，這對於未來的增長潛力和市場影響力都至關重要。

