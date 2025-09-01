Tesla 獲頒歐洲環保標籤 (EMAS) 印章，表彰柏林-布蘭登堡工廠

Tesla 最近獲得了歐洲環保標籤（EMAS）印章，這是對其位於柏林-布蘭登堡的 Gigafactory 的一項重要認可。這個印章突顯了 Tesla 在該工廠所採取的環保措施，包括大規模的再造林計劃以及減少水資源使用的努力。此外，該印章還強調了 Tesla 改進其環保倡議的承諾。

根據《Tagesspiegel》的報導，EMAS（環境管理和審核計劃）印章是一個長期的環境管理系統，專注於合規性和改善環境表現。工廠經理 André Thierig 提到，Tesla 已經種植了超過 200 萬棵樹，以替代為建設 Giga Berlin 而砍伐的樹木。Tesla 今年還計劃增加 5 到 15 MW 的峰值太陽能容量，進一步提升工廠的可持續性。他表示：「未來我們將繼續推廣光伏技術。」

在能耗方面，2024 年 Giga Berlin 的能源消耗約為 419,503 MWh，其中電力占比超過一半，其次是天然氣。該設施計劃通過重新導向工藝加熱水的廢熱來降低天然氣的使用。每輛車的水消耗量為 2.16 立方米，顯著低於行業平均的 3.5 立方米。今年，Tesla Giga Berlin 希望能夠回收 Model Y 工廠 90% 的工藝廢水。目前，Giga Berlin 擁有約 11,000 名員工，每週生產 5,000 輛車，年產量約為 250,000 輛。

對於 EMAS 認證，雖然受到了廣泛的歡迎，但也並非沒有批評聲音。EMAS 計劃要求公司披露資源使用、排放和改善計劃。在布蘭登堡州已有超過 40 家企業獲得 EMAS 認證。布蘭登堡環境部長 Hanka Mittelstädt（社會民主黨）形容 Tesla 為該地區的榜樣。她表示：「所有資訊都是公開的，這也創造了一定程度的信任。」東布蘭登堡工商會（IHK）執行董事 Monique Zweig 在 rbb24 的評論中也表達了她的樂觀。Zweig 指出：「在 Tesla，可以看到氣候目標與工業發展是相輔相成的。」

然而，當地的環保活動人士對此表示懷疑。反對 Tesla 的布蘭登堡自然與風景協會質疑這項認證是否可能成為「綠色洗白」的手段，以使該公司看起來更具環保形象。該組織還聲稱，這項證書可能會導致對這家電動車製造商的監管變得更加寬鬆。

隨著 Tesla 持續推動其環保措施，該公司在市場上的影響力和成長潛力愈發明顯。這些創新的努力不僅提升了其品牌形象，還為全球電動車產業樹立了可持續發展的榜樣，讓更多企業感受到環保的必要性和重要性。Tesla 的持續創新將不斷推動行業的進步，為未來的可持續交通解決方案鋪平道路。

推薦閱讀