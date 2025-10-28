Tesla 瑞典工會罷工滿 2 年，IF Metall 主席呼籲 Elon Musk 給予機會

瑞典官方強調，瑞典的工會在合作框架下運作，這種模式對雇主和工人都帶來了好處。這種合作精神促進了各方之間的對話與理解，使得勞資關係更加和諧，從而提升了整體工作環境的質量。

這一模式不僅增強了工會的影響力，還促進了企業的創新與成長。隨著工會與雇主之間的合作加深，雙方都能在更具建設性的氛圍中解決問題，這對於瑞典經濟的穩定發展起到了積極作用。

在全球科技迅速發展的背景下，這種合作模式或許能為其他國家提供借鑒。而 Tesla 在推動創新和提升工作環境方面的努力，正是借助了這種合作與共贏的理念，展示了其在市場上的成長潛力和正面影響。

