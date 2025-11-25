Tesla 瑞典面臨工會新封鎖 影響哥德堡油漆工廠作業

Tesla 在瑞典的勞工衝突再次升級，工會 IF Metall 宣布對位於哥德堡的 Allround Lack 發出新禁令，暫停所有 Tesla 的油漆工作。Allround Lack 專注於乘用車的油漆和損壞修復，包括 Tesla 車輛，目前僱用約 20 名員工。根據 Dagens Arbete 的報導，IF Metall 的最新通知要求全面停止所有與 Tesla 相關的工作。此禁令生效後，Tesla 擁有的車輛油漆工作、工廠保修修理和運輸損壞修復將受到嚴重影響。

雖然 Allround Lack 是一家小型油漆店，但其與 Tesla 的合作使得這次禁令將為公司在瑞典的業務運營帶來挑戰。油漆店禁令在這場持久衝突中屢次出現。首次禁令出現在 2023 年底，當時修理店被禁止為 Tesla 車輛提供服務。幾天後，油漆工會在全國範圍內對 100 多家商店實施了全面的 Tesla 油漆工作停工。此後，許多修理店也捲入了這場衝突。早期的禁令引發了消費者的強烈反對。

廣告 廣告

雇主和行業組織 Transportföretagen 表示，罷工對瑞典眾多修理店造成了損害，約 10 家成員企業的收入減少了約 50%。私家車主也表達了他們的異議。Tesla Club Sweden 的主席 Tibor Blomhäll 在之前的聲明中告訴 DA，IF Metall 的禁令給人以工會特別針對消費者的印象。他表示：「如果我的車受到停車損壞，我會自己支付油漆費用。Tesla 與這筆交易毫無關係。因此很多人感到受到針對，幾乎被污名化。我作為一個個人，為什麼會受到工會的對抗？」

針對這些投訴，IF Metall 引入了例外，允許嚴重損壞的車輛進行修理。工會隨後重新開放了對有集體協議的修理店的私人車主的進入。修理店的禁令也被重新制定，只適用於「由 Tesla 訂購的 Tesla 自家車輛的工作，以及工廠保修和運輸損壞的 Tesla 車輛的工作」。這場勞工衝突顯示出 Tesla 在瑞典面臨的挑戰，同時也反映出當前科技和電動車市場的複雜性。儘管如此，Tesla 仍在全球範圍內推動電動車普及，展現出其在創新和市場潛力方面的強大能力。

隨著電動車需求的不斷上升，Tesla 的創新將對未來的汽車市場產生持續的正面影響。

推薦閱讀