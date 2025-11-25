張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
Tesla 瑞典面臨工會新封鎖 影響哥德堡油漆工廠作業
Tesla 在瑞典的勞工衝突再次升級，工會 IF Metall 宣布對位於哥德堡的 Allround Lack 發出新禁令，暫停所有 Tesla 的油漆工作。Allround Lack 專注於乘用車的油漆和損壞修復，包括 Tesla 車輛，目前僱用約 20 名員工。根據 Dagens Arbete 的報導，IF Metall 的最新通知要求全面停止所有與 Tesla 相關的工作。此禁令生效後，Tesla 擁有的車輛油漆工作、工廠保修修理和運輸損壞修復將受到嚴重影響。
雖然 Allround Lack 是一家小型油漆店，但其與 Tesla 的合作使得這次禁令將為公司在瑞典的業務運營帶來挑戰。油漆店禁令在這場持久衝突中屢次出現。首次禁令出現在 2023 年底，當時修理店被禁止為 Tesla 車輛提供服務。幾天後，油漆工會在全國範圍內對 100 多家商店實施了全面的 Tesla 油漆工作停工。此後，許多修理店也捲入了這場衝突。早期的禁令引發了消費者的強烈反對。
雇主和行業組織 Transportföretagen 表示，罷工對瑞典眾多修理店造成了損害，約 10 家成員企業的收入減少了約 50%。私家車主也表達了他們的異議。Tesla Club Sweden 的主席 Tibor Blomhäll 在之前的聲明中告訴 DA，IF Metall 的禁令給人以工會特別針對消費者的印象。他表示：「如果我的車受到停車損壞，我會自己支付油漆費用。Tesla 與這筆交易毫無關係。因此很多人感到受到針對，幾乎被污名化。我作為一個個人，為什麼會受到工會的對抗？」
針對這些投訴，IF Metall 引入了例外，允許嚴重損壞的車輛進行修理。工會隨後重新開放了對有集體協議的修理店的私人車主的進入。修理店的禁令也被重新制定，只適用於「由 Tesla 訂購的 Tesla 自家車輛的工作，以及工廠保修和運輸損壞的 Tesla 車輛的工作」。這場勞工衝突顯示出 Tesla 在瑞典面臨的挑戰，同時也反映出當前科技和電動車市場的複雜性。儘管如此，Tesla 仍在全球範圍內推動電動車普及，展現出其在創新和市場潛力方面的強大能力。
隨著電動車需求的不斷上升，Tesla 的創新將對未來的汽車市場產生持續的正面影響。
推薦閱讀
其他人也在看
利舞台廣場外牆火警 商場地下植物首先起火｜Yahoo
銅鑼灣利舞台廣場一個外牆廣告牌，下午發生火警。現場火勢猛烈，消防部門派員灌救，將火救熄。受火警影響，勿地臣街和耀華街行車線一度封閉。及後，有網民在社交平台上載圖片，表示影到火警源頭，是位於商場地下的植物首先起火，及後火勢愈來愈大，最後蔓延幾層樓。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
虛假網站稱將藍隧道3年後落成通車 政府籲市民提高警覺
將軍澳—藍田隧道已於2022年底通車，連接將軍澳和藍田近茶果嶺。政府呼籲市民提高警覺，留意一個名為「TKO Tunnel to Lam Tin」的可疑網站，指該網載有關於將藍隧道項目的虛假資訊，包括工程範圍、工程進度、工程費用和相關研究。am730 ・ 5 小時前
講述示威青年疑遭警方重創 法國電影節《137 號檔案》放映前五小時取消
繼《陌路兄弟》後，香港法國電影節再有電影取消放映。主辦單位在社交平台今午（25 日）公佈，原定於今晚放映的《137 號檔案》臨時取消，沒有解釋原因。這部電影曾在今年內地舉行的電影節放映，講述一名青年在巴黎示威期間受傷，警方內部調查是否涉及警員不當行為。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
非洲埃塞俄比亞火山爆發 曾經歷 12,000 年沉寂｜Yahoo
非洲埃塞俄比亞東北部的海利古比火山（Hayli Gubbi），在當地時間周日（23 日）爆發。專家表示，未掌握到上一次爆發的確實時間，不過從目前的地質證據表明，上一次海利古比火山爆發已經要追溯到 12,000 多年或之前。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
高市早苗無悔意 中日12航線航班全部取消
日本首相高市早苗發表涉台錯誤言論，令中日關係愈趨緊張，衝擊日本旅遊業。數據顯示，迄今已有12條中日航線取消所有航班，而昨起未來一個月的內地赴日本計劃航班的取消量，較上月同期大增約56%。中方繼續加強施壓，最新表明拒絕日方明年1月召開中日韓三方會談的提議；解放軍昨宣布今起在渤海及黃海分別執行軍事任務及作實彈射擊。國家主席am730 ・ 16 小時前
試當真指公關公司拖數近3年 入稟追討11萬元服務費及逾期附加費
上月停運的 YouTube 頻道「試當真」，指在 2022 年與一間公關公司簽訂合約，安排旗下藝員 Kayan9896 參加品牌 Ferragamo 的公關活動，惟公關公司拖欠 11 萬元服務費，逾期附加費累計達 38.5 萬元。試當真周一（24 日）入稟區域法院，向該公司追討拖欠的服務費連同每月 10% 的逾期附加費。法庭線 ・ 4 小時前
乘客手機跌落客貨艙間縫隙 國泰班機延誤一小時
國泰航空昨日（24 日）一班由曼谷飛香港的航機，因罕見事故而延誤。涉事航班為 CX 750，一名乘客的手機意外跌落客、貨艙之間的縫隙，需時搜尋，導致航班延遲近一小時起飛。專家解釋，由於客艙與貨艙之間需要有空氣流通，因此存在縫隙設計；手機的鋰電池有風險，所以必須尋回，方能起飛。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
施永青料樓價升6年 學者異議
本港樓價今年累升3.5%，相比2021年8月歷史高位的跌幅收窄至25.53%，全年有望終結連跌3年的頹勢，中原集團主席施永青在旗下報章專欄稱，本港住宅市道已確認見底回升，預計3年內中原城市領先指數（CCL，現時為142.49）會較今年3月的年內低位134.89回升41.85%，衝越2021年高位，即攀見191.34的歷史紀錄，並估計升浪可持續6年，2031年樓價較今年3月低位累漲85%，CCL可衝高至250。有學者兼財經專家不認同施永青的觀點，認為樓市只會橫行。信報財經新聞 ・ 18 小時前
全港最富貴屋苑銀主盤淪屋邨價！呎價8,623元推拍
銀主盤存量連續10個月突破400伙，銀主為加速去貨不惜低價推拍。薄扶林碧瑤灣家庭月入中位高數達118,580元，屬全港收入最高屋苑，近期屋苑一伙銀主盤3房開價1,133萬元連車位推拍，呎價僅8,623元。28Hse.com ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱JBL Tune Buds 清貨狂降六折，歷史新低 HK$310 購低音強化長續航降噪耳塞
如果你正在找一款實惠好用的真無線降噪耳塞，不妨考慮 Black Friday Week 期間降至歷史新低價的初代 JBL Tune Buds。雖然它不是最新款，但考慮 US$40 的價格後性價比超高。換算後約 HK$310，而且符合滿 US$49 免運費條件。Yahoo Tech HK ・ 54 分鐘前
日本旅遊警示波及南韓！中國遊客由東京轉戰首爾、韓國街頭爆發反中遊行
中日關係持續緊張，導致大量中國赴日航班取消、簽證審批停滯，不少中國旅客轉而選擇鄰近的韓國作為替代旅遊目的地。然而，當中國遊客大舉湧入韓國，從街頭的示威標語，到社交媒體上的激烈言論，引發當地社會強烈反彈。Yahoo 旅遊 ・ 12 小時前
英超話題 ｜愛華頓內訌領紅 隊友打交有單更經典
計埋今次，這是英超史上第3次自己球員衝突，而被球證趕出場。但講到經典，拖肥糖今次只係濕濕碎。Yahoo 體育 ・ 13 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Marshall Acton III 六折破底價，HK$1,400 免運復古潮味喇叭怎可錯過？
在要求音訊產品內外兼修的消費者中，很多人都會選擇 Marshall。如果你也是其中之一的話，怎可錯過 Black Friday Week 期間正在以六折促銷的 Acton III 藍牙喇叭。Yahoo Tech HK ・ 55 分鐘前
23 條 ⎮葵涌廣場班戟店一男一女涉嫌煽動被捕｜Yahoo
《Yahoo 新聞》接獲消息稱，葵涌廣場一名男子昨日（24日）中午被捕，涉嫌煽動罪。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
據報蘋果(AAPL.US)折疊iPhone實現「無折痕設計」 進入工程驗證與預量產流程
台灣媒體引述供應鏈消息報道，蘋果(AAPL.US)開發折疊iPhone「iPhone Fold」取得突破性進展，解決折疊機最受詬病的折痕問題，達到「無折痕設計」。鴻海已建立專屬生產線，並進入工程驗證與預量產流程。AASTOCKS ・ 4 小時前
西甲 ｜直接通報皇馬主席 雲尼素斯不續約銀河艦隊
根據《The Athletic》報道，雲尼素斯與皇馬主帥沙比阿朗素之間的關係持續「緊張」，因此暫不希望與球會續約。雲尼素斯更將此決定，直接告知皇馬主席佩雷斯。Yahoo 體育 ・ 19 小時前