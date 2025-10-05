中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
Tesla 申請可充氣 Cybertruck 尾翼專利以提升拖曳效率
Tesla 最近正在探索一個新穎的解決方案，旨在應對其 Cybertruck 最大的挑戰之一：拖曳效率。這家汽車製造商已向美國專利局提交了一項專利，該專利涉及一種充氣裝置，旨在增強拖曳時的空氣動力學，這也是 Cybertruck 儘管設計流線卻面臨的挑戰。根據 Tesla 在 9 月 18 日的專利申請，名為「用於交通工具的充氣空氣動力學擋板」，該系統包含一系列空氣囊和充氣裝置，這些裝置可安裝在 Cybertruck 的貨箱中。當啟用時，這些裝置會形成一個半剛性擋板，旨在將空氣順利引導到拖車上方和周圍，以減少氣流的湍流和阻力。
上星期，美國陸軍確認駐歐洲的士兵禁止進口 Tesla 的 Cybertruck，因為該車輛不符合歐盟的安全規範。這一消息進一步突顯出 Tesla 在推出新型車輛時所面臨的挑戰。關於充氣空氣擋板的專利顯示，Tesla 正在全力提升 Cybertruck 的拖曳性能，這項創新的充氣空氣擋板被正式歸類為後擾流板。該裝置採用與皮划艇和救生衣相同的滴針織物製成，當不使用時，它會保持充氣狀態，直到需要時才會充氣，形成一個堅固的楔形結構，擴展車輛的外形，從而將空氣順利引導過拖車，減少阻力，這是皮卡車面臨的一個持續挑戰。
當該系統啟動時，會形成一個半剛性的擋板，有效地引導氣流流過拖車。根據 Electrek 的報導，該系統可以通過多種安裝選項來固定，包括軌道安裝、磁性固定裝置和快速拆卸夾具，並配有壓力調節機制以確保穩定性。這種擋板有效地優化氣流，跨越 Cybertruck 和其負載之間的距離，可能在長途運輸中提升效率。這一策略顯示了 Tesla 持續努力開發創新技術解決方案的決心，旨在增強現實世界中的性能。其充氣設計既具創意，又實用；僅在需要空氣動力學幫助時部屬，並可在不使用時儲存，保持車輛獨特的角形外觀。
透過解決組合車輛中最持久的低效率問題之一，Tesla 有可能使拖曳變得更加節能，減少空氣動力學的懲罰，進一步強化 Cybertruck 在風格和功能上突破界限的聲譽。拖曳對於電動皮卡來說是一項艱巨的挑戰，而 Cybertruck 也不例外。將拖車掛接到任何車輛上都會顯著惡化其空氣動力學，基本上會使其變成一個巨大的降落傘，導致行駛範圍急劇下降，通常行駛距離會減少一半。雖然汽油和柴油卡車面臨類似的低效率問題，但它們可以迅速且便宜地加油，而電動車則必須面對更長的充電時間和更高的道路成本。Tesla 新近獲得專利的充氣擋板被視為減輕這一影響的解決方案。通過縮小卡車與拖車之間的間隙，該裝置平順地引導空氣流過，減少阻力，有助於節省電池電力。
這一構想受到傳統貨運方式的啟發，傳統貨運中長期使用了可螺栓固定的整流罩和側裙。然而，Tesla 設想的是一種輕便可儲存的系統，而不是永久性的硬體。這並不是 Tesla 首次嘗試解決行駛範圍的問題。該公司曾經宣傳過一款 16,000 美元的輔助電池組，用於 Cybertruck，但這個笨重的附加裝置佔用了貨箱空間，且從未實現承諾的 500 英里行駛範圍。如果這個充氣系統能夠從專利形態實現商用，它將會是更便宜、更簡單，並且無疑會像該卡車本身一樣引人注目。
