Tesla 發佈充電創新助力 Semi 成功

Tesla 北美充電總監 Max de Zegher 最近分享了一些有關公司 V4 櫃式超級充電器的見解，這些充電器目前正在部署中。根據這位充電主管的說法，V4 櫃式充電器不僅為公司的消費車輛帶來了快速充電的新時代，還是一個創新的解決方案，能夠使 Tesla Semi 在明年開始大規模生產時迅速成功。

在最近的一則 X 文章中，Tesla 充電官方帳戶宣布，首個 V4 櫃式超級充電器已經投入使用。V4 櫃式超級充電器實現了 0.5 MW 和 3 倍的功率密度，每個櫃子配備兩個充電樁。Tesla 充電也指出，V4 櫃式超級充電器提供更高的通量、更高的效率、更低的成本和更快的部署速度。

在後續的帖子中，de Zegher 強調 V4 櫃式充電器是一個傑作。他還透露，V4 櫃式超級充電器所使用的技術將使 Tesla Semi 能夠實現 1.2 MW 的充電。他在 X 上的帖子中寫道：「或許對於一個白色的盒子如此興奮有點奇怪，但 V4 櫃式充電器是一個充電的傑作：交流電進入，16 個電力電子托盤，直流電輸出。這是讓 Semi 實現 1.2 MW 充電，以及為汽車提供 0.5 MW 充電的技術，將在全球普及。」

充電器類型 功率 功率密度 充電樁數量 V4 櫃式超級充電器 0.5 MW / 約 HK$ 3,910 3X 2

Tesla Semi 擁有成為公司產品線中最具顛覆性的車輛的潛力。然而，其成功將可能受到 8 級全電動長途卡車的行駛距離限制。基於此，為 Semi 在全球設置充電站變得尤為重要，這樣它才能真正成為柴油長途卡車的合適替代品，包括那些進行跨國運輸的卡車。

如果 Tesla 能成功推進 V4 櫃式超級充電器的部署，將能確保 Semi 能夠立即用於超長途運輸，這將有效改變運輸行業。Tesla 充電主管在他的 X 貼文中似乎暗示了這一點，de Zegher 提到 V4 櫃式超級充電器可以為 Semi 配置 1.2 MW。當被問及每個 V4 櫃式超級充電器是否都支持 1.2 MW 並有 8 個充電樁時，Tesla 充電主管指出，「Semi 的配置為 1.2 MW。對於汽車，則可以有效地在 8 個 V4 樁之間共享 1.2 MW 或 1 MW。」

Tesla 的創新不僅顯示了其在技術上的領先地位，還為未來的電動商用車市場鋪平了道路。隨著 V4 櫃式超級充電器的推廣，Tesla 正在為其 Semi 車型打造一個更加可行的充電生態系統，這不僅將促進電動卡車的普及，也可能引發整個運輸行業的變革。

