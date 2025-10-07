每日飲無糖汽水 脂肪肝風險升六成
Tesla 發佈兩款新型經濟型車型，包括「標準版」Model 3 和 Model Y
Tesla 正式推出其更具可負擔性的車型，全新 Model 3 和 Model Y 的「標準版」於週二在公司的在線設計平台上亮相。這是 Tesla 首次公開有關其計劃推出的新款低成本車輛的詳細信息，這些車型主要旨在應對 7,500 美元的電動車稅收抵免的減少。以下是 Tesla 發布新可負擔車型的相關信息。
車型
起價
續航里程
加速（0-60 MPH）
內部配置
顏色選擇
Model Y ‘標準版’
$39,990 / 約 HK$ 311,922
321 英里
6.8 秒
紡織和素食皮革內飾，手動鏡子和座椅
隱形灰（免費），白色（$1,000 / 約 HK$ 7,800），鑽石黑（$1,500 / 約 HK$ 11,700）
Model 3 ‘標準版’
$36,990 / 約 HK$ 288,222
321 英里
6.8 秒
紡織和素食皮革內飾，手動鏡子和座椅
隱形灰（免費），白色（$1,000 / 約 HK$ 7,800），鑽石黑（$1,500 / 約 HK$ 11,700）
Model Y 標準版是一款簡化版的全電動跨界車，起價為 39,990 美元。根據公司所述，交付時間定於十一月和十二月，若有意訂購，該車型將帶來幾個主要變更，以提升效率和降低擁有成本。其新設計的外觀和合金輪圈旨在改善空氣動力學，並配備 15.4 吋的觸控螢幕，與其他版本相同。車輛的各項配置包括更小的前行李廂、未經聲學層壓處理的窗戶以及沒有後座娛樂螢幕和基本自動駕駛功能。
Model 3 標準版則是 Tesla 的一項驚喜推出，定價為 36,990 美元，與 Model Y 標準版相比，具備相似的簡化配置，旨在降低價格並減少華麗感。該車型同樣預計在十一月開始交付，顏色選擇和內部配置也基本與 Model Y 標準版相同。
Tesla 的這些新型可負擔車型不僅展示了其在電動車市場中的競爭力，還表明了公司在推廣可持續交通方面的堅持。隨著更多消費者能夠接觸到這些新車型，Tesla 將在未來的市場中持續發揮其創新優勢，進一步促進電動車的普及和發展。
