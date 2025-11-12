最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
Tesla 發佈神秘信息 預告新市場拓展計劃
Tesla 在社交媒體平台 X 上發布了一條引人入勝且似乎帶有神秘色彩的訊息，暗示其將進軍新的市場。這家公司一直在暗示將進入多個市場，包括非洲，這將是其首次進入該地區，以及南美洲，目前 Tesla 只在智利運營。在九月份，Tesla 開始進行市場調研，探索在這些新地區的業務潛力。隨著全球電動車需求的增長，Tesla 的擴展計劃顯示了其在新興市場中尋找增長機會的決心。從 Tesla 目前的策略來看，進入非洲和南美洲將使其能夠接觸到更廣泛的客戶群，並促進這些地區的可持續交通發展。
同時，這一舉措可能會對全球電動車市場產生積極影響，進一步鞏固 Tesla 在行業中的領導地位。Tesla 的創新能力和市場擴展策略無疑展示了其未來的增長潛力，並可能為全球電動車市場帶來更多的變革與機會。
Tesla 宣布即將在南韓推出 FSD Supervised 服務
Tesla 韓國官方帳號在 X 平台上發布了一則公告，內容引起了廣泛關注。這項消息不僅體現了 Tesla 在韓 […]TechRitual ・ 17 小時前
Tesla 在德州新廠開始招聘，預計年產 10,000 個 Megapacks
Tesla 的 Brookshire 工廠預計每年將生產 10,000 個 Megapacks，這相當於 40 […]TechRitual ・ 16 小時前
NBA明星賽採3隊循環新制 明年洛杉磯舉行
（法新社洛杉磯11日電） 美國職籃NBA今天宣布，明年2月舉行的第75屆NBA明星賽將採用3隊循環賽新制，由兩支美國隊對抗1支由國際球員組成的世界隊。至於美國球員如何分配到兩支隊伍，細節將於之後另行公布。法新社 ・ 23 小時前
Tesla 上海工廠生產第 500 萬個電池組
Tesla 在上海的超級工廠（Giga Shanghai）再次展現其在汽車生產方面的卓越成就，成為該公司最高產 […]TechRitual ・ 17 小時前
Tesla 主席讚揚股東支持 Elon Musk 的未來願景
Denholm 表示，這次投票突顯了 TSLA 投資者對 Elon Musk 的領導能力以及 Tesla 對自 […]TechRitual ・ 1 天前
Tesla Model Y 及 Model 3 於 9 月份成為全球最暢銷電動車
Tesla 近期在社交媒體 X 上引起廣泛關注，因其 CEO Elon Musk 發布了一則貼文，強調了兩款車 […]TechRitual ・ 1 天前
SoftBank 出清 NVIDIA 股份籌 58 億美元，全力支持對 OpenAI 的 225 億美元巨額投資
日本巨頭 SoftBank 不久前宣布，其已經出清持有的 NVIDIA 股份變現 58.3 億美元。配合同時出售的部分 T-Mobile 股份，兩筆交易合計籌集到超過 150 億美元現金，SoftBank 未來會將其投入對 OpenAI 高達 225 億美元的巨額投資計畫。Yahoo Tech HK ・ 23 小時前
90後小斯 1.36億破頂價買海璇 「同人唔同命」有KOL買樓即坐艇
KOL「小斯」張鎌安以 1.36 億破頂購入海璇 II 特色戶，引發網紅財富力討論﹐豪擲買樓背後，亦有創作者買樓即坐艇，反映本地 KOL 變現兩極。Yahoo 地產 ・ 3 小時前
「韓國4大神顏女演員」網民感嘆實至名歸！平均年齡44歲，全都名花有主只剩「她」？
幾乎每年都總有一部韓劇在全球爆紅，劇中的演員們自然經常成為大眾關注的焦點，當中女演員們以出眾的「零死角」外貌和出色的演技征服觀眾的心。韓國討論區「Theqoo」便由網友總結出「4大韓國神顏女演員」，這四位女神級演員都有著獨有特點與魅力，到底是哪四位女演員能夠脫穎而出，贏得如此殊榮呢？Yahoo Style HK ・ 54 分鐘前
何超盈出席慈善晚宴 囡囡罕有曝光與爸爸辛奇隆似足餅印
已故賭王何鴻燊四房長女何超盈2019年與哈佛學霸男友辛奇隆（Thomas）結婚，並為老公誕下囡囡「荷包蛋」辛千覓（Audrey），一家三口幸福美滿。唔經唔覺Audrey已經6歲，何超盈一直都好保護囡囡，即使PO出全家福時都會以Emoji幫荷包蛋遮住個樣避免曝光，早前何超盈就帶囡囡出席喺山頂舉行嘅慈善步行籌款活動，何超盈喺IG分享活動後慈善晚宴嘅靚相，6歲囡囡罕有曝光。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕
【動物專訊】本報日前報道一名女子在旺角上海街天橋上多次以手拍打貴婦狗背部，目擊者拍下影片及報警。警方將案件交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，並於昨晚（11月11日）於旺角拘捕一名姓王31歲女子，涉嫌殘酷對待動物，獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報道。 事緣有市民在11月8日晚上8時於旺角上海街行人天橋目擊一名女子瘋狂打一隻貴婦狗的背部，傳出極大的啪啪聲，狗狗哀鳴及驚慌夾尾，該女子隨後即抱起狗狗離去。 警方當晚接獲市民報案後，交由旺角警區動物罪案警察專隊接手跟進，經翻查閉路電視片段後，警員昨晚在旺角區拘捕一名姓王女子，涉嫌殘酷對待動物，她已獲准保釋候查，須於12月中旬向警方報到。 根據現行法例第169章《防止殘酷對待動物條例》，任何人殘酷地打、踢、惡待、折磨、激怒或驚嚇動物，或因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為而導致任何動物受到任何不必要的痛苦，可能涉觸犯殘酷對待動物條例，最高可處罰款20萬及監禁3年。 相關報道： 上海街有女子狂打貴婦犬 疑涉殘酷對待動物 The post 旺角天橋拍打貴婦狗女子 昨晚被警方拘捕 appeared first on 香港動物報 Hong Kong香港動物報 ・ 14 小時前
「KK 園區」主謀佘智江引渡回中國 涉操控跨國詐騙帝國 與香港商界有密切聯繫︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】被指在東南亞建立跨國賭博及詐騙帝國的中國商人佘智江，經歷逾三年的法律爭議後，今日（12 日）終由泰國引渡回中國。這名曾同時持有柬埔寨及緬甸公民身份的商人，不僅是緬甸妙瓦底「亞太新城」的幕後推手，更與香港商界有密切聯繫。他旗下公司曾在本港註冊，董事名單涉及多名活躍於香港僑界及政商圈的人士。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
將UNIQLO $299西裝外套著到變YSL高訂！時裝網紅超強穿搭法，把UNIQLO:C大褸襯到Next Level
誰說高級感一定要花大錢？近期在Threads上，就有穿搭網紅分享自己的UNIQLO OOTD，證明只要選對質感單品，掌握穿搭方法，就連基本款也能穿出YSL高訂般的時尚魅力，讓整體造型提升到全新層次！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
李克勤舅仔欠巨債 盧淑儀證父親正式與弟弟斷絕父子關係 ： 幾乎傾盡所有
57歲李克勤與港姐冠軍太太盧淑儀育有兩子，一家人關係和諧，但今日李克勤外父盧國輝，就發聲明稱因兒子欠債，正式脫離父子關係，盧淑儀亦有轉載相關聲明。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
61歲關詠荷近照曝光！淡出多年「仍美得像40歲」 暖心為粉絲實現20年約定
61歲港星關詠荷信守20年前承諾，8日特地舉辦粉絲見面會，履行當年與粉絲相約「20年後再見」的約定。淡出演藝圈多年的她久違亮相，氣質依舊溫柔迷人，令粉絲紛紛驚呼「完全沒變」。姊妹淘 ・ 1 天前
互毆案何太精神科留醫已出院今出庭 案件押後至明年1.13再訊
【on.cc東網專訊】因公開父女金錢紛爭及「黃昏戀」成為城中熱話的何伯及何太，於今年5月在屯門菁田邨菁信樓一單位外爆發衝突，男方涉以一把多用途刀襲擊女方，女方疑出口咬傷對方，最終兩人同告受傷送院治理，並雙雙被捕，各被控一項有意圖而傷人罪。案件今（13日）在區院再on.cc 東網 ・ 3 小時前
羅福莉離開DeepSeek加盟小米
被譽為「AI天才少女」、有份參與研發內地人工智能（AI）大模型DeepSeek-V2的羅福莉，今年初離開DeepSeek後，據報獲小米（1810.HK）董事長雷軍高薪挖角，惟其動向一直成謎，如今終真相大白；內地傳媒報道，羅福莉最新在社交平台發文，證實已加盟小米，成為小米Xiaomi MiMo大模型團隊的一份子。信報財經新聞 ・ 11 小時前
劉晨芝獲Bob介紹幾個對象 心痛佘詩曼宣傳期攰爆
【on.cc東網專訊】藝人劉晨芝（Adrienne）、周家蔚、黃家俊（Matthew）及曾比特等今日（12日）現身中環出席真人騷節目《瘋狂名人社交》祝捷會，Adrienne在會上宣布節目將於香港首播，並計劃開拍第二季的好消息。Adrienne受訪時透露節目內容講東方日報 OrientalDaily ・ 3 小時前
