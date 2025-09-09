Tesla 發佈 MultiPass 以簡化非 Tesla 充電站的充電過程

Tesla 最近推出了 MultiPass 功能，讓用戶可以透過他們的 Tesla 帳戶在非 Tesla 充電站進行充電。這項服務於本週在荷蘭啟動，使駕駛者能夠在 Tesla 應用程式內查找充電器、開始充電會話以及查看充電歷史記錄。

### 簡化第三方充電

透過 MultiPass，Tesla 車主可以使用 Tesla 應用程式或現有的 Tesla 鑰匙卡來啟動充電，這樣就不需要為第三方網絡創建單獨的帳戶或額外的卡片。Tesla Charging 在 X 平台上強調，能夠在一個地方管理充電會話的便利性，而 Tesla 北美充電總監 Max de Zegher 也指出，這次更新消除了不必要的麻煩。他表示：「沒有人喜歡創建更多的帳戶，還要填寫付款資訊和密碼。對於充電來說，這甚至意味著需要將第三方充電卡寄到你的家中。從今天開始，在荷蘭，你的 Tesla 應用程式和現有的 Tesla 鑰匙卡可以在第三方充電器上開始充電。如果客戶喜愛這項服務，我們將迅速擴展到更多國家。為了讓擁有 Tesla 的過程無縫流暢，Tesla 應用程式應該是唯一需要的工具。」

### 第三方支付與熟悉的名字

根據 Tesla 官方網站，Tesla 車主可以透過他們的 Tesla 帳戶支付第三方充電會話的費用。付款將從用戶在 Tesla 應用程式中的預設付款方式中扣除，雖然充電費用仍然會根據所使用的第三方充電器而有所不同。有趣的是，MultiPass 這個名字也引起了人們對流行文化的共鳴。在1997年的科幻電影《第五元素》中，角色 Leeloo Dallas-505 攜帶了一張名為「Multipass」的未來主義智能卡，該卡作為她的身份證、護照和太空旅行的票據。她重複的「Multipass！」成為電影中最令人難忘的台詞之一，突顯了這張卡的多功能便利性。

雖然 Tesla 目前尚未提供 MultiPass 在美國的發佈時間表，但這項服務有可能成為不斷增長但常常支離破碎的直流快充市場中一個重要的補充。隨著 Tesla 持續推出創新功能，未來的充電體驗將變得更加順暢，進一步增強了 Tesla 在電動車市場中的競爭力和吸引力。

