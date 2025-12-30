Tesla 發布 2025 年回顧影片，確認 Cybercab 生產啟動

Tesla 最近發佈了一段精彩的 2025 年度回顧影片，總結了其在電動車、能源及 Robotaxi 發展方面的重大成就。這段由 Tesla 官方在 X 平台上發布的影片，不僅慶祝了公司的進步，還展望了 2026 年將會有更大的成就。在這部回顧影片中，Elon Musk 開場講解了公司對可持續豐盛的追求，隨後列出了多項里程碑式的成就，包括 FSD v14 的推出、Optimus 的多場演示、位於洛杉磯好萊塢的 Tesla Diner 開幕、全球首個自主車輛交付的完成，以及在奧斯丁和舊金山灣區啟動的 Robotaxi 網絡。

此外，Tesla 還強調了年度內的多項成就。根據公司數據，Model Y 再次成為全球最暢銷車型，而由於 Model 3 和 Model Y Standard 的推出，Tesla 的車輛變得比以往更加實惠。其他關鍵車型還包括了改良版的 Model S 和 X，以及全新的 Model Y、Model Y Performance 和六座的加長版 Model Y L。Megablock 也在今年亮相，超級充電網絡增長了 18%。

此外，年度內安裝了超過 100 萬個 Powerwall，而 Cybertruck 則成為首款獲得 IIHS Top Safety Pick+ 獎和 NHTSA 5 星安全評級的電動卡車。有趣的是，Tesla 在 2025 年回顧影片中確認了 Cybercab 的生產已經開始。這對該車型而言是一個良好的預兆，預示著它可能在 2026 年上半年實現大規模生產。Elon Musk 在 2025 年年度股東會上確認，Cybercab 的生產應於 2026 年 4 月左右正式啟動。

他還提到，Cybercab 將會是 Tesla 產量最高的車型，公司目標是每年生產約 200 萬輛。“如果你見過 Cybercab 生產線的設計，它看起來並不像一條普通的汽車生產線，”Musk 今年早些時候表示。“它看起來就像一條真正的高速度消費電子產品生產線。實際上，生產線的運行速度如此之快，以至於人們根本無法靠近它。”最近，Tesla Cybercab 在美國幾個主要地區的出現頻率也在上升。

目擊的地點包括加州的 Apple Visitor Center、Fremont 工廠的測試跑道，以及奧斯丁的街道。這些活動的增加表明，Tesla 正在全力以赴地驗證這款自主兩座車型，為計劃中的大規模生產做準備。Elon Musk 在 2025 年股東會上確認，生產將於 2026 年 4 月左右開始，並設定了雄心勃勃的目標，早前的全體會議中，Musk 暗示，Tesla 的工廠最終應能每 10 秒生產一輛 Cybercab。Tesla 的創新不僅在於其產品的技術突破，更在於其對市場的深遠影響。

隨著 Cybercab 的生產開始，Tesla 的電動車生態系統將進一步擴大，顯示出其在未來交通運輸領域的獨特潛力。這些創新不僅提升了消費者的選擇，也促進了可持續交通的發展，為未來的市場帶來了無限可能。

