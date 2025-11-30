Tesla 發布 FSD v14.2.1 版本後 Speed Profiles 引發不少抱怨

Tesla 最近推出了其最新版本的全自駕系統 (FSD) v14.2.1，然而對於速度配置的調整似乎有些過火。雖然對於全自駕操作的表現期望保持真實，但隨著新版本的推出，某些功能改善的同時也可能引發其他問題。這一過程是全自駕系統發展中的一部分，通常在一周內會有進一步的調整。然而，最新的 v14.2.1 更新在速度配置方面引發了不少投訴，至少從我的經驗來看，這次的調整似乎過於劇烈，導致相鄰的配置之間存在明顯的差距。

在對 v14.2.1 的初步印象中，Tesla 的全自駕系統在高速公路上的表現相對順暢、無壓力。但在速度配置方面的調整似乎使「急速」模式的速度限制僅為高速公路限速的 10 英里每小時，從「瘋狂駕駛」切換到「急速」時則會出現突然的剎車行為，雖然並不擔心，但感覺速度的變化有些過於劇烈。有關速度配置的問題，根據我的觀察，Tesla 為每個速度配置設定了一個預設的最大速度。

在「急速」模式下，車輛的速度似乎始終固定在限速的 10 英里每小時之上，而在 55 英里每小時的區域內，車輛的速度僅會達到 65 英里每小時。相比之下，「標準」模式的速度則固定在超過限速的 4-5 英里每小時之間。這樣的調整在我看來過於僵化，車輛的行駛速度應該更多依賴於周圍交通的速度。特別是「急速」和「瘋狂駕駛」這兩個速度配置之間的差距相當明顯。儘管一些駕駛者表示「瘋狂駕駛」的速度過慢，但我在使用時並未感到如此。

尤其是在繁忙的交通情況下，「瘋狂駕駛」模式的表現相當適合，然而在某些情況下，車輛會嘗試在右側車道超越較慢的車輛，這種行為並不令我滿意。在切換到較慢的速度配置時，明顯的速度減少也引發了一些問題。雖然這並不會造成劇烈的影響，但會使身體前傾，感覺上有些過於劇烈，需要進一步改善。Tesla 的全自駕系統不斷在進行調整和優化，這對於推動電動車市場的發展具有重要意義。隨著技術的進步，Tesla 不僅在改進自身的駕駛體驗，同時也在促進整個產業的革新。

這一系列的創新和改進不僅能提高使用者的安全性和便利性，也將進一步鞏固 Tesla 在市場上的領先地位，展現出其未來的增長潛力。

