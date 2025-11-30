大埔獻花市民寫卡寄語「天佑大埔」｜圖輯
Tesla 發布 FSD v14.2.1 版本後 Speed Profiles 引發不少抱怨
Tesla 最近推出了其最新版本的全自駕系統 (FSD) v14.2.1，然而對於速度配置的調整似乎有些過火。雖然對於全自駕操作的表現期望保持真實，但隨著新版本的推出，某些功能改善的同時也可能引發其他問題。這一過程是全自駕系統發展中的一部分，通常在一周內會有進一步的調整。然而，最新的 v14.2.1 更新在速度配置方面引發了不少投訴，至少從我的經驗來看，這次的調整似乎過於劇烈，導致相鄰的配置之間存在明顯的差距。
在對 v14.2.1 的初步印象中，Tesla 的全自駕系統在高速公路上的表現相對順暢、無壓力。但在速度配置方面的調整似乎使「急速」模式的速度限制僅為高速公路限速的 10 英里每小時，從「瘋狂駕駛」切換到「急速」時則會出現突然的剎車行為，雖然並不擔心，但感覺速度的變化有些過於劇烈。有關速度配置的問題，根據我的觀察，Tesla 為每個速度配置設定了一個預設的最大速度。
在「急速」模式下，車輛的速度似乎始終固定在限速的 10 英里每小時之上，而在 55 英里每小時的區域內，車輛的速度僅會達到 65 英里每小時。相比之下，「標準」模式的速度則固定在超過限速的 4-5 英里每小時之間。這樣的調整在我看來過於僵化，車輛的行駛速度應該更多依賴於周圍交通的速度。特別是「急速」和「瘋狂駕駛」這兩個速度配置之間的差距相當明顯。儘管一些駕駛者表示「瘋狂駕駛」的速度過慢，但我在使用時並未感到如此。
尤其是在繁忙的交通情況下，「瘋狂駕駛」模式的表現相當適合，然而在某些情況下，車輛會嘗試在右側車道超越較慢的車輛，這種行為並不令我滿意。在切換到較慢的速度配置時，明顯的速度減少也引發了一些問題。雖然這並不會造成劇烈的影響，但會使身體前傾，感覺上有些過於劇烈，需要進一步改善。Tesla 的全自駕系統不斷在進行調整和優化，這對於推動電動車市場的發展具有重要意義。隨著技術的進步，Tesla 不僅在改進自身的駕駛體驗，同時也在促進整個產業的革新。
這一系列的創新和改進不僅能提高使用者的安全性和便利性，也將進一步鞏固 Tesla 在市場上的領先地位，展現出其未來的增長潛力。
推薦閱讀
其他人也在看
特斯拉前高層爆料：特斯拉也向中國電動車學習！
隨著全球電動車競爭加劇，愈來愈多汽車製造商開始向中國電動車的製造能力學習，而特斯拉 (TSLA) 也不例外。鉅亨網 ・ 1 天前
空中巴士緊急停飛約6000架A320系列客機 香港快運指航班運作正常
歐洲飛機製造商空中巴士緊急停飛約6,000架A320系列客機，香港客運指航班運作正常。 目前航班運作維持正常 空中巴士指客機的飛行控制軟件容易受強烈太陽輻射影響，需要修正，令多間航空公司需取消或延誤航班。香港快運回覆傳媒查詢，指知悉涉及A320型號客機的維修要求，超過一半受影響客機已完成相關檢查及維修，預期am730 ・ 1 天前
空中巴士停飛約6000架A320系列客機 香港快運:航班運作正常
歐洲飛機製造商空中巴士緊急停飛約6000架 A320 系列客機,指客機的飛行控制軟件容易受強烈太陽輻射影響,需要修正,多間航空公司因應事件有航班延誤或取消。香港快運回覆傳媒查詢時表示,知悉涉及 A320 型號客機的維修要求,超過一半受影響客機已完成相關檢查及維修,預期餘下工作將可按計劃完成,確保航班運作不受影響,強調正全力配合空中巴士及相關當局就預防措施所發出的指令,並積極落實相關工作,目前航班運作維持正常。 (BC)infocast ・ 1 天前
空中巴士介入軟體修復 緩解航班混亂憂慮
（法新社巴黎29日電） 飛機製造商空中巴士迅速為其約6000架A320型飛機實施緊急軟體升級，該公司先前表示，這項升級必須立即進行，此舉緩解外界對歐洲乃至全球旅行混亂數日的擔憂。這家歐洲最大的飛機製造商28日晚間宣布，在完成軟體升級前，這些飛機無法再次飛行。法新社 ・ 16 小時前
國安處拘張錦雄 消息指另一女子亦被捕 為大埔物資站義工︱Yahoo
消息指，前區議員張錦雄周日（30 日）晚上被捕，被警方國安處人員從粉嶺住所帶走。另外消息又指，一名女子在周日亦告拘捕。據了解被捕女子人稱「阿澄」，在宏福苑五級火後持續於社區會堂外的物資站義務處理物資分發。張錦雄和被捕女子，被指涉嫌藉火災意圖煽動憎恨政府等。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
大埔宏福苑五級火｜黃碧嬌弔唁無答提問同行者叫記者「躝開」 民建聯發聲明回應爭議
大埔宏福苑五級火釀成多人死傷，屋苑事發時正進行總額高達3.3億元的大維修工程。有關工程由上屆業主立案法團通過，曾任宏福苑法團事務顧問的民建聯大埔南區議員黃碧嬌，今日現身弔唁處致意，惟離開時未有回應在場傳媒提問，其同行者更一度出手阻擋並著記者「你躝開」。 ▼市民到宏福苑獻花悼念▼am730 ・ 12 小時前
大埔宏福苑五級火｜有起火單位燒至滿目瘡痍 牆身熏黑灰燼遍地
大埔宏福苑五級火釀成最少128人死亡、83人受傷，警方災難遇害者辨認組(DVIU)人員今日再進入火場，繼續搜索是否還有死者及人體殘肢，以及協助辨認遺體。警方周六指，較遲起火的宏仁閣和宏道閣已完成搜索，沒有發現任何遺骸。 從部分災場照片可見，有單位內部已燒至滿目瘡痍，天花油漆剝落、牆身熏黑，灰燼和鐵枝布滿一地，有傢am730 ・ 18 小時前
濱崎步親證上海錄無人演唱會 獲大讚「專業」
日本樂壇天后濱崎步，原定昨日(29日)在上海東方體育中心開騷，門票早已售罄。她與一眾工作人員抵達當地後，卻被主辦方以「不可抗力因素」為由，宣布上海演唱會被取消。東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
「這本可避免」：香港大火後的怒火與未解疑問
香港一場奪走至少128條人命、並令數十人命危的嚴重大火，於週三（11月26日）在一個人口稠密的資助房屋屋苑爆發。震驚之後，坊間的情緒正迅速轉為憤怒。 當局表示，大廈窗戶上的不合規棚網可能助長火勢，而大火持續超過一日。 撲火行動現已結束，但仍有超過百名居民下落不明。 外界愈來愈質疑，為何宏福苑的大火蔓延得如此迅速、責任在誰，許多人更形容這是一場「人禍」。 三名負責大廈翻新工程的人已因誤殺被捕，當局亦展開貪腐調查。 ...BBC News 中文 ・ 22 小時前
香港大埔宏福苑大火倖存者：第一次覺得死亡和我有關
BBC NEWS CHINESE火災發生當天，李先生正在家裡休息。 「那一刻，我見到熊熊烈火的時候……第一次覺得死亡和我有關係。」在香港宏福苑大火中的倖存者李先生在獲救之後，告訴BBC中文。 火災發生當天，40歲的李先生正在家裡休息，大約下午3時02分，他接獲到太太打來的一通電話，著他快點離開家中。 太太打給他的時候，距離起火時間約十分鐘。 這場火警，是在2時51分發生，在宏昌閣近地下的棚架開始起火，之後火勢才失控地蔓延至其餘六座大廈。 ...BBC News 中文 ・ 13 小時前
甄子丹妻汪詩詩談宏福苑大火稱「中國製防護網易燃」 遭網民圍攻後刪文道歉
大埔宏福苑於11月26日星期三下午發生五級大火，釀成數以百計人命傷亡，事件令全球關注，不少人對大火迅速蔓延感到憤慨。藝人甄子丹的妻子汪詩詩在社交網站以宏福苑火災圖作背景，留言指大火「是因為承包商使用不合規的中國製易燃防護網」。帖文被瘋傳後惹來不少網民留言抨擊，汪詩詩其後刪除帖文，並公開致歉承認「措辭不當」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
香港採取措施平息大埔火災後的憤怒情緒
【彭博】-- 香港發生近八十年來最嚴重的火災，造成至少146人死亡，並引發了人們對預警缺失的質疑。火災發生後，香港政府採取措施平息公眾日益高漲的憤怒情緒。據《南華早報》周六引述一位知情人士報導，香港警務處國安警察訊問了一名發起請願的男子，該請願要求政府在火災後採取後續行動。此前，中國中央政府駐港國家安全公署表示將採取行動，堅定支持香港特區嚴懲「以災亂港」行徑。針對彭博關於此次逮捕事件的提問，警方表示，他們將「根據實際情況並依法採取行動」。政府的這一舉動凸顯了其對任何公眾騷亂的敏感性，這種反應源於2019年席捲全城的抗議活動，在北京方面實施於2020年實施國家安全法後有效地壓制了異議。此後及新冠疫情之後，香港一直在努力重建其形象。原文標題Hong Kong Acts to Quell Anger After Deadly Building Blaze (1)\--聯合報導 Kiuyan Wong、Twinnie Siu.More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 12 小時前
袁文靜副業係經濟學老師 用英文授課
【on.cc東網專訊】應屆香港小姐競選季軍袁文靜（Jane），另一個身份是一名經濟學老師，Jane從14歲開始學經濟到碩士畢業，教經濟學是她的副業，她在社交平台發布這兩周把副業安排好了：「副業1： The Economist Reading Club 我會給訂閱東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
34C禾羽「胸」襲宿霧 白滑長腿極誘人
【on.cc東網專訊】台灣啦啦隊「Fubon Angels」人氣成員禾羽（Kimi），最近到了菲律賓宿霧遊玩，更於社交網大晒一系列靚相，表示：「神鬼奇航，主題船出發啦～來宿霧絕對一定要來玩！好開心好好玩。」而擁有34C火辣身材的她，當然有大晒比堅尼派福利，她坐在東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
狂數中國女足8球 英格蘭被批嘥時間
【Now Sports】英格蘭女足約戰中國女足友賽，結果這場在溫布萊球場上演的比賽，英女以8:0狂勝對手，只是主隊球迷批評實力懸殊下，球隊不能達到練兵效果，更被指嘥時間。英格蘭今場友賽在中前場排出頗強陣容，當中有5名球員是歐洲國家盃決賽鬥西班牙的正選，而史丹維（Georgia Stanway）此役大演帽子戲法，包括一記12碼，美迪亦攻入兩球，加上羅倫漢普、東妮及羅素各入1球，在半場已經領先5:0情況下，最後狂勝1場。對於今場大勝，英格蘭球迷賽後不明白為何領隊域雯，需要進行這場友賽，既不能收練兵之效，甚至認為是嘥時間，但域雯稱國家隊仍有得著。「我們的確從比賽中學到一些，就是如何開個好頭，對手有不同踢法，己隊經過初段後便適應過來。我們很多時候都在用波，而大家都會看到國家隊發揮很好，聯繫上都做得不錯，取得數個精采入波。」至於中國女足今次大敗，平了國家隊歷史上的最大敗仗紀錄，是2004年雅典奧運會上，曾經以0:8遭到德國痛擊。now.com 體育 ・ 14 小時前
宏福苑五級火︱宏志閣寵物斷水斷糧 居民上樓尋愛貓不果 與金魚團聚嘆「奇蹟」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑周三（26日）發生五級火，波及屋苑7座大廈，其中未被波及的一座為宏志閣，大廈同樣被圍封。有宏志閣寵主隨警方上樓尋愛貓，但未能尋獲其蹤影，只見其排泄物散落在地，表示擔心。另有居民成功與家中多條金魚團聚，大嘆是「奇蹟」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜民建聯指若黃碧嬌有違法行為 絕不姑息
【Now新聞台】宏福苑大火，民建聯黃碧嬌曾任法團顧問，該黨表示如果黃碧嬌有違法行為，絕不姑息。 民建聯發聲明稱，網上有許多中傷抹黑以及不實謠言，經有關部門調查後如果證實包括黃碧嬌在內任何民建聯成員存在違法行為，該黨支持依法依規作出嚴正處理，深信公道自在人心，呼籲在調查結果公布前避免作出未經證實的揣測。翻查資料，黃碧嬌曾任宏福苑業主立案法團顧問，期間法團通過約3.3億元大維修工程合約。#要聞now.com 新聞 ・ 11 小時前
宏福苑世紀大火跨部門人員繼續調查 消息指在宏盛閣發現遺體
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，當局已成立跨部門調查專組調查火警成因及引致大量死傷的原因，今晨(30日)多個政府部門人員進入大廈搜證。消息指，近中午時分，警員在宏盛閣發現遺體。另外，愛護動物協會人員亦到場搜索動物。on.cc 東網 ・ 18 小時前
姜麗文自爆抑鬱症復發 坦承12年來最嚴重一次：這次很不妥
姜麗文（Lesley）與哥哥姜文杰於2010年自資組成兄妹檔組合Benji and Lesley，加入樂壇出道，2017年，姜麗文簽約TVB，於處境劇《愛‧回家之開心速遞》飾演Liza，以及《星空下的仁醫》飾演羅麗娜獲得不少好評，成功入屋，曾於《萬千星輝頒獎典禮2021》中勇奪「飛躍進步女藝員」獎。去年，姜麗文宣布離巢TVB，隨老公柏豪移居美國，並與當地演藝經理人公司簽約，可惜喺當地生活只係不停試鏡，每次都要與逾千人爭一個角色。近日，姜麗文於社交平台長文自爆抑鬱症復發，更係最嚴重嘅一次。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜《歡樂滿東華》今晚舉行改辦《善心滿東華》 曾三度因大事改名
宏福苑五級火至今造成128人死亡，多人受傷，演藝界多人紛紛響應捐款振災，多項娛樂活動都延期或取消，或將部分收益捐贈災民。今晚於TVB舉辦的《東華三院155周年歡樂滿東華》亦將改為《善心滿東華》。據《善心滿東華》網站所見，今次慈善活動目的「為大埔宏福苑事故籌款」，亦會「全數捐款將撥用於支援受大埔宏福苑事故影響之人士」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前