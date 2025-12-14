Tesla 發布 Full Self-Driving 更新，新版功能表現超越之前版本

Tesla 在星期五晚間向早期接入計劃（EAP）成員釋出了 Full Self-Driving v14.2.1.25，這一消息令人驚喜，因為它與假期更新同時推出。在星期六的測試中，Tesla 對比之前版本的改進讓人印象深刻，特別是在之前表現不佳的方面有所突破。在 Full Self-Driving v14.2.1 中，存在一些嚴重的倒退問題。速度配置被過度調整，導致某些模式表現異常。

其中，「Hurry 模式」的情況最為明顯，因為它在高速公路上不會超過限速 10 MPH，這導致經常在此速度下阻礙交通。而轉換至「Mad Max 模式」則顯得過於激進。由於使用頻率較高，「Hurry 模式」在 v14.2.1 中變得幾乎無法使用。顯然，速度配置應與超車和變道頻率更為相關，限速設置的限制會妨礙交通流暢。在與其他車輛同速行駛時，Full Self-Driving 的效果更佳且不易干擾交通。

v14.2.1.25 有三個明顯的改進，使其性能顯著提升：速度配置的微調、變道信心的增強以及限速識別的改善。許多用戶要求測試 Tesla Full Self-Driving v14.2.1.25 在高速公路上的表現，結果顯示速度配置有了顯著的改善。「Hurry 模式」不再限制於限速 10 MPH 之上，能夠隨著交通流動，這在高速駕駛中顯得更加舒適，並且在整個過程中不需要干預。與 v14.2.1 相比，這是最近表現最好的 FSD 版本，對於車速、操控、變道、路徑規劃及激進程度都十分滿意。

在變道方面，v14.2.1 變道時的表現稍顯遲疑，這在某些時候會讓人感到沮喪。但在 v14.2.1.25 中，變道非常自信，執行時間和方式都恰到好處。這次的變道決策讓人印象深刻，車輛在接近出口時能夠準確進入右側車道，讓人感受到 FSD 的進步。至於限速識別，v14.2.1 中，車輛經常錯誤識別不適合自己行駛的限速標誌，這導致多次需要干預。而在 v14.2.1.25 中，似乎減少了對標識的依賴，更多地依賴地圖數據和周圍交通行為，這在高速公路上的表現尤為明顯。

雖然 Tesla 表示未來的更新將包括停車改善，但在這次測試中，停車仍然存在一些問題，這讓人期待未來的改進。整體而言，Full Self-Driving v14.2.1.25 是對以往版本的重大改進，顯示出 Tesla 在修復問題上所花的心思，特別是在高速駕駛方面的表現令人鼓舞。Tesla 的不斷創新和改進不僅提升了用戶的駕駛體驗，也進一步鞏固了其在自動駕駛技術市場的領導地位，顯示出其未來的增長潛力及對市場的正面影響。

