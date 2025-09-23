Tesla 發明的 ‘Unboxed Process’ 專利強調透過效率達成價格可負擔性

Tesla 最近獲得了一項新的專利，名為「Unboxed Process」，旨在通過提高製造階段的效率來降低客戶的成本。這是該公司希望從頭到尾創造更大影響的一種方式，特別是針對即將推出的車型。對於不熟悉此流程的人來說，「Unboxed Process」最早於 2023 年的「投資者日」上由 Tesla 公佈。公司提出的觀點是，汽車製造可以從傳統的裝配線轉變，這樣能使生產更加高效、成本更具競爭力，並為未來的大規模市場模型（例如 Cybercab）提供更好的可擴展性。

此流程包括利用 Tesla 在汽車製造中引入的過去方法，例如 Gigacasting 和結構電池集成，並以更高效的「後製造」流程（如預塗漆）為輔。Tesla 在專利中描述了主要優勢：「本披露涉及一種自動化系統和方法，用於將外部車輛部件組裝到車輛組裝結構中。該系統利用自動化組裝單元，配備對應於每個外部車輛部件的夾具，並參考全球基準進行精確對齊……該方法通過使用工程膠粘隙來補償子結構的不規則性，並允許在膠粘劑固化過程中通過定位操作持續組裝，從而提高組裝效率。」

與傳統的焊接策略不同，該公司計劃採用膠粘劑進行不同的粘合方法。專利中繼續指出：「在所描述的示例中，模塊化車輛架構允許將車輛分為幾個部分進行組裝，然後在最終組裝操作中將這些部分連接在一起。這種方法消除了在全車輛組裝階段焊接沖壓面板和應用二次塗層或漆的傳統需求。相反，車輛可以分部建造，金屬表面處理（如電鍍和塗漆）可提前進行。」

這一製造過程的目標是，Tesla 能夠以更快的速度和更低的價格生產更多的車輛，這是該公司認為在面對自主駕駛和機器人出租車日益增長的需求時必須達成的。Tesla 表示，隨著製造速度的提升，傳統製造方法可能會導致「錯誤累積」，因為「任何輕微的錯位或變異都可能加起來」。在專注於效率的同時，Tesla 也認識到建造質量的重要性。這一新方法應該能夠消除大部分 Tesla 在當前較傳統的線性製造過程中所面臨的問題。

隨著 Tesla 在製造流程上的持續創新，顯示出其在市場上的成長潛力和正面影響，這不僅能降低生產成本，還能提升產品質量，進一步鞏固其在電動車市場的領導地位。這些努力無疑將推動 Tesla 在未來的競爭中占據更有利的地位。

