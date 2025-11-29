Tesla 的全自動駕駛測試在西班牙取得進展

Tesla 的全自動駕駛（FSD）計劃正在歐洲迅速推進，西班牙成為根據該國新推行的 ES-AV 框架計劃的重要測試中心。根據西班牙交通總局（DGT）發布的信息，Tesla 已經在該國展開 FSD 測試。西班牙的 ES-AV 框架於 2025 年 7 月啟動，旨在為從原型車到預認證階段的自動駕駛車輛測試標準化。DGT 在其官方網站上描述了該計劃的目的：“該計劃旨在補充和加強監管、研究和透明度工作，並支持汽車技術和行業的創新與進步。

該框架還希望利用機會將西班牙定位為自動駕駛技術的先驅和領導者，尋求提供解決方案，以幫助克服或減輕當前交通系統某些缺陷或負面外部性。”該計劃根據技術成熟度和公司運營範圍，劃分為三個測試階段。每個階段都有一套最低資格要求，申請者必須根據其具體技術發展，表明希望參加的階段。根據 Tesla 觀察者 Kees Roelandschap 的報導，DGT 的新框架有效地為全國範圍內的 FSD 測試綠燈。到目前為止，Tesla 在西班牙獲得了 19 輛車輛的測試授權，未來幾個月該車隊可能會擴大。

該計劃的起始日期列為 2025 年 11 月 27 日至 2027 年 11 月 26 日。DGT 還指出，可在西班牙任何國道上無限制地進行 FSD 測試。由於 Tesla 已經進入 ES-AV 計劃的第三階段，車載安全操作員是可選的，並允許進行遠程監控。Tesla 在西班牙的 FSD 測試可能幫助該公司獲得大量在該國道路上的實際數據。考慮到允許的測試範圍，西班牙似乎將成為支持 FSD 服務運作的友好國家。

到目前為止，Tesla 在歐洲的 FSD 推進頗為引人注目，該公司已在德國、法國和意大利舉行了 FSD 演示，並在 2026 年初推動荷蘭的國家批准。隨著 Tesla 在自動駕駛技術上的不斷創新與進步，該公司在全球範圍內的影響力也日益增強。西班牙的測試計劃不僅有助於積累實際數據，還為 Tesla 提供了進一步推進其市場地位的機會。在 Elon Musk 的領導下，Tesla 正在努力實現自動駕駛的願景，這一創新不僅能推動交通行業的轉型，還有助於提升整體行業效率，促進可持續發展。

