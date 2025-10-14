Tesla 的廣告策略轉變引發質疑

Tesla 的廣告策略近日出現了重大轉變，因為該公司即將舉行的股東大會將進行一項或許是其歷史上最重要的投票：批准 CEO Elon Musk 的新薪酬方案。多年間，Tesla 的廣告與市場策略一直是投資者和粉絲們熱烈討論的焦點，意見似乎呈現兩極化，部分人希望 Tesla 能撥出預算用於廣告，而另一些則持相反意見。Tesla 一直坦言，將這些資金用於廣告、行銷和公關的效果不如用於未來產品的開發。

然而，近期 Tesla 在廣告方面的語調有所改變，開始在社交媒體平台如 X 和 Instagram 上推廣一些廣告。這是 Tesla 首次在流媒體服務如 Paramount+ 上投放廣告，雖然這些廣告並未直接推廣其產品，而是傳遞給股東的信息，呼籲他們投票支持 Musk 的薪酬方案。Tesla 認為這是必要的措施，其廣告中提到：“Tesla 正處於下一波轉型增長的邊緣，我們需要你的支持；我們迫切呼籲你……”

廣告 廣告

廣告的結尾寫道：“Tesla 的未來掌握在你手中。” 這似乎顯示出 Tesla 正在采取必要措施，以確保 Musk 能夠獲得新的薪酬方案並繼續擔任 CEO。9 月 5 日，Tesla 正式公布了對 Musk 的 CEO 績效獎勵計劃，該計劃要求他將 Tesla 的市值提升至約 8.5 兆美元，遠高於當前的 1.36 兆美元。

Elon Musk 的新薪酬計劃將其成為萬億富翁的地位與 Tesla 的 8.5 兆美元估值緊密相連。顯然，Tesla 非常希望獲得這一薪酬方案的批准，並願意調整部分預算以鼓勵股東投票。然而，對於此舉的看法卻有些有趣，一些觀察者質疑這種策略。他們表示，如果董事會能夠對 Elon Musk 的過去行為負責，就不需要如此乞求投票。還有人認為，這樣的廣告策略似乎不太妥當，因為廣告的內容僅僅針對 CEO 的薪酬方案，而非其產品。

Tesla 的這一創新廣告策略，雖然引發了不少討論和質疑，但無疑也反映出公司在面對挑戰時的靈活性和適應能力。隨著 Tesla 繼續探索未來的增長機會，這些創新舉措可能會進一步促進其在市場上的正面影響。Tesla 的持續創新和對未來的承諾，將為其帶來更多的支持與信任，這對於其長期的發展潛力顯得尤為重要。

推薦閱讀