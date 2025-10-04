Tesla 的 Optimus 人形機器人展示功夫動作最新影片

Tesla 最近發佈了一段新影片，展示了其人形機器人 Optimus 學習功夫的過程。這段長達 36 秒的影片中，機器人與一位人類功夫夥伴在 Tesla 的機器人實驗室中進行互動。影片突顯了 Optimus 在流暢度和速度方面的進步，尤其是早期的影片因為機器人動作較慢而被加速播放。然而，這段新影片似乎展示了實時的動作，顯示出技術的顯著提升。

新影片還展示了 Optimus 在與人類夥伴互動方面的其他技術改進。影片一開始，機器人和人類夥伴進行了一個經典的拳頭碰拳的動作，就像人類的對練夥伴在正式開始前所做的準備。隨後，兩位夥伴進入戰鬥姿勢，面對面準備開戰。Optimus 還挑釁其夥伴進攻，兩者之間進行了攻擊和防禦的互動。雖然攻擊動作相對有限，Optimus 的側踢動作進一步展示了其穩定性和控制能力的提升。

影片中還強調了 Optimus 的平衡和恢復能力的改進。例如，在一次互動中，人類夥伴推了 Optimus，機器人調整了自身的重心，甚至稍微跳起來以避免摔倒。與舊版的「舞蹈」演示相比，機器人的腳步移動有了明顯改善。儘管機器人的手和手指並未真正使用，這表明 Tesla 尚未整合或尚未準備展示其承諾的未來版本中具有 22 種自由度的新手部設計。

儘管影片中並未明確指出，機器人的版本很可能是 Optimus v2.5，而不是即將推出的 v3 版本。Elon Musk 也確認影片中展示的動作是由人工智能（AI）驅動，而非遠程操作。這一點至關重要，因為早期的一些演示（例如 Optimus 在 Tesla 餐廳中提供爆米花）最終被發現是由遠程控制的，這樣的演示效果顯得不那麼令人印象深刻。這次，Musk 宣稱機器人運行著內部的 AI，這意味著機器人能夠獨立處理輸入並產生動作，而不僅僅是跟隨人類操作員的指令。

展示 Optimus 功夫能力的僅僅是一個演示場景，Tesla 並不打算製造戰鬥機器人，但武術是一個很好的方式來展示動作範圍、平衡、速度和適應能力。這些特質對於日常人類類似的任務（例如搬運、提升、在不平坦的地面上行走）都是必需的。如果 AI 的說法屬實，這將是一個重大的里程碑，顯示 Tesla 正在從劇本化、遠程操作的演示轉向能夠在實時環境中自主反應的機器人。

儘管這一點令人印象深刻，但如前所述，仍然存在局限性，特別是在手部靈活性（演示中未使用手指）以及這些動作是否真正基於通用 AI 學習，或僅僅是存儲在記憶中的編排例行動作方面。至於選擇功夫的原因，尚不清楚是否與《黑客帝國》中的 Neo 有關聯。但考慮到 Elon Musk 過去的內部玩笑，這種聯想並非不可能。Musk 之前曾表示，Tesla 計劃在 2025 年生產大約 5,000 台 Optimus 機器人，用於其工廠的內部使用。他還暗示，他們的目標是達到 10,000 至 12,000 台的零件量，並且在 2026 年的進一步目標是 50,000 台。

