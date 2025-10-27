尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
Tesla 第三季財報後 分析師對股票前景持樂觀態度
Tesla 分析師對於該股（NASDAQ: TSLA）的前景充滿期待，因為多家機構在第三季度財報會後調整了價格目標。上星期三，Tesla 公布了創紀錄的營收，但每股收益（EPS）卻未能達到預期。雖然交付量超出市場預期，創下公司歷史上最強的季度成績，但 Tesla 的未來仍然依賴於持續的創新及市場需求的變化。
在最近的財報中，Tesla 報告的營收達到歷史新高，這顯示出其在電動車市場中的強勁表現和增長潛力。然而，市場對於每股收益的預期未能實現，這可能會影響投資者的信心。儘管如此，Tesla 在交付量方面的卓越表現顯示出其產品的受歡迎程度，並強調了公司在技術創新及市場適應能力上的競爭優勢。
以下是 Tesla 近期財報的主要數據：
指標
數據
營收
$ 24.9 億 / 約 HK$ 194.22 億
每股收益（EPS）
$ 0.66 / 約 HK$ 5.15
交付量
435,000 輛
Tesla 在電動車和可再生能源領域的持續創新，無疑將對未來的市場產生深遠的影響。隨著全球對可持續交通解決方案需求的增加，Tesla 有潛力在未來的市場競爭中保持領先地位，並繼續引領行業的變革。
推薦閱讀
其他人也在看
歐洲央行料將連續第3次會議維持利率不變
（法新社法蘭克福27日電） 鑒於歐洲通貨膨脹受到控制，且長期以來掙扎的歐元區經濟目前看來已更加強健，因此專家預測，歐洲中央銀行（ECB）本週貨幣政策會議將連續第3次維持利率不變。不過，歐洲央行官員仍面臨諸多不利因素，包括歐元區第二大經濟體法國的政治危機已造成其借貸成本升高，以及貿易緊張情勢仍有可能再度升溫。法新社 ・ 12 小時前
Tesla 執行官透露 Optimus 機器人進步顯著，能夠折疊衣物
根據高層的說法，這款人形機械人目前能夠執行更具目的性的任務，例如摺衣服。這標誌著 Tesla 在人工智能和機器 […]TechRitual ・ 7 小時前
奧地利研究團隊成功展示全球首部核時鐘解開物理學常數之謎
奧地利研究團隊成功展示全球首部核時鐘解開物理學常數之謎TechRitual ・ 7 小時前
Tesla 增加 Cybercab 車輛製造職位招聘數量
根據最新的資料顯示，Tesla 的招聘網站上目前有 30 個與 Cybercab 項目相關的職位空缺，其中 2 […]TechRitual ・ 11 小時前
LexisNexis 執行長表示 AI 法律時代已經來臨
今日，我與 LexisNexis 的首席執行官 Sean Fitzpatrick 進行了對話。LexisNex […]TechRitual ・ 5 小時前
Samsung Galaxy Buds3 和 Buds3 Pro 獲得新版本更新
Samsung 正在為 Galaxy Buds3 系列推出新的更新。這款旗艦耳機於去年 7 月隨 Galaxy […]TechRitual ・ 5 小時前
富豪．山峯四房分層戶3900萬標售 呎價2.4萬｜沙田新盤
由百利保集團(617)及富豪酒店國際(078)合作發展的沙田九肚山麗坪路23號「富豪．山峯」今日(27日)招標售出1伙分層戶，為第8座9樓A單位，實用面積約1,623方呎，屬四房兩套間隔，成交價3,900萬元，呎價約24,030元，成交期為180日。以上售價並不包括車位，惟買家可享有一個住宅車位的認購權。 富豪物am730 ・ 11 小時前
GM 仍未決定取消 CarPlay 和 Android Auto 功能
上星期，通用汽車（General Motors）首席執行官瑪麗·巴拉（Mary Barra）引發了不小的轟動， […]TechRitual ・ 4 小時前
Apple iPhone 18 將提升至 12GB LPDDR5X RAM
Apple 預計將基礎版 iPhone 的 RAM 升級至 12GB，較 iPhone 17 增加 4GB，並 […]TechRitual ・ 7 小時前
重蹈Nokia失敗覆轍？這些昔日明星股暴跌逾90% 炒家欲哭無淚
從Nokia錯失轉型，到Beyond Meat、Peloton、Lululemon股價暴跌逾九成，這些品牌的起落揭示同一課題：拒絕改變導至喪失市場。Yahoo財經 ・ 23 小時前
香港股市｜私募大佬但斌旗下基金 首次買入阿里巴巴 但斌：市值低得不合理
中國知名私募基金經理但斌管理的東方港灣海外基金最新持倉動向曝光，根據基金向美國證監會提交的13F報告，該基金在...BossMind ・ 13 小時前
特朗普廢優惠 美電動車投資暴跌33% 70億計畫泡湯
英國《金融時報》周日 (26 日) 報導，業內人士及專家警告，特朗普政府支持燃油車的政策轉向，正使美國電動車投資大幅下滑，此舉恐在全球電動車競賽中進一步落後中國。鉅亨網 ・ 1 天前
全靠自己人！英媒：OpenAI不請投行律師 獨力完成1.5兆美元巨額交易
近日，一則「OpenAI 繞過外部顧問，核心團隊秘密主導 1.5 兆美元晶片供應交易」的消息引發業界震動。外媒最新報導指出，OpenAI 執行長奧特曼攜手總裁 Greg Brockman、財務長 Sarah Friar 等少數高管，在未依賴傳統投行與律師團隊的情況下，與輝達、甲骨文、超微、博通等科技巨頭達成晶片及 AI 基礎設施供應協議。鉅亨網 ・ 20 小時前
《大行》大摩列出港股焦點股名單(表)
摩根士丹利發表亞洲及新興市場策略報告，該行表示所研究蓋的亞洲及新興市場目前估值水平已接近其2026年6月「牛市」情境目標，幾乎完全由估值擴張推動，該行認為除非全球增長從當前水平顯著回升，否則懷疑此走勢或難以持續。 大摩列出港股、中概股及A股焦點股名單，全部均予「增持」評級： 股份 阿里巴巴(BABA.US) 長江電力(600900.SH) 寧德時代(300750.SZ) 映恩生物-B(09606.HK) 樂鑫科技(688018.SH) 港交所(00388.HK) 香港電訊(06823.HK) 國電南瑞(600406.SH) 中石油(00857.HK) 中國財險(02328.HK) 匯川技術(300124.SZ) 春秋航空(601021.SH) 舜宇(02382.HK) 騰訊(00700.HK) (wl/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 15 小時前
阿里前CEO張勇斥半億入市 購希慎中半山竹林苑豪宅
希慎興業早前公布，已將旗下正在拆售的中半山豪宅「竹林苑」一個住宅單位，出售予其獨立非執行董事、阿里巴巴前主席兼首席執行官張勇，作價為5,354萬港元。28Hse.com ・ 13 小時前
傳香港賽馬會以折讓價出售十億美元投資組合
《彭博》引述消息人士報道，香港賽馬會以折讓價向多倫多Dawson Partners，出售基金投資組合中總值10億美元的資產。AASTOCKS ・ 20 小時前
聞泰科技：荷蘭政府接管安世半導體對盈利能力或受衝擊
內地半導體企業聞泰科技(600745.SH)發布季度財報時警告稱，若無法在年底前重新獲得芯片子公司安世半導體(Nexperia)控制權，公司可能面臨收入、利潤及現金流階段性下調風險，盈利能力或受衝擊。 受益於產品線的強勁需求，聞泰科技第三季度利潤勝市場預期，芯片業務收入按年增長12.2%。不過，公司表示，荷蘭政府接管安世半導體一事的走向和潛在影響難以具體量化，半導體業務後續能否保持首三季良好發展勢頭暫存不確定性。 安世半導體為全球重要的芯片供應商，其產品廣泛用於大眾汽車等製造商生產的車輛中。(ta/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
國際金融｜黃金牛市掀搶人潮 黃金交易員冷板凳變熱煎堆 貿易公司出高3倍獎金請人
國際金價今年表現強勁，帶動市場對黃金交易人才的需求急劇上升。據業界消息，貿易公司、對沖基金及銀行正展開一場激烈的黃金交易員爭奪戰，相關職位薪酬水漲船高，部分崗位獎金甚至較傳統銀行高出兩至三倍，反映黃金市場結構性轉變。BossMind ・ 16 小時前
12年最慘烈崩盤！黃金牛市接近結束？ 盤點史上14次大跌原因
現貨金價上周二 (21 日) 單日暴跌 5.31%，創 12 年來最大單日跌幅紀錄，為史上第 15 大單日跌幅，更被高盛交易員形容為「妖股式崩盤」。這場急跌不僅終結黃金連 9 周上漲趨勢，更引發市場激烈爭論是長期多頭市場中的技術性調整，還是趨勢逆轉的開端。鉅亨網 ・ 1 天前
美股日誌｜憧憬中美言和 三指數破頂
美股造好，三大指數齊創新高，標普500指數首次在6,800點以上收市。美國稱與中國達成貿易框架的共識，市場憧憬本周稍後的中美峰會可能達成協議，風險資產上漲。Yahoo財經 ・ 1 小時前