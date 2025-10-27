Tesla 第三季財報後 分析師對股票前景持樂觀態度

Tesla 分析師對於該股（NASDAQ: TSLA）的前景充滿期待，因為多家機構在第三季度財報會後調整了價格目標。上星期三，Tesla 公布了創紀錄的營收，但每股收益（EPS）卻未能達到預期。雖然交付量超出市場預期，創下公司歷史上最強的季度成績，但 Tesla 的未來仍然依賴於持續的創新及市場需求的變化。

在最近的財報中，Tesla 報告的營收達到歷史新高，這顯示出其在電動車市場中的強勁表現和增長潛力。然而，市場對於每股收益的預期未能實現，這可能會影響投資者的信心。儘管如此，Tesla 在交付量方面的卓越表現顯示出其產品的受歡迎程度，並強調了公司在技術創新及市場適應能力上的競爭優勢。

以下是 Tesla 近期財報的主要數據：

指標 數據 營收 $ 24.9 億 / 約 HK$ 194.22 億 每股收益（EPS） $ 0.66 / 約 HK$ 5.15 交付量 435,000 輛

Tesla 在電動車和可再生能源領域的持續創新，無疑將對未來的市場產生深遠的影響。隨著全球對可持續交通解決方案需求的增加，Tesla 有潛力在未來的市場競爭中保持領先地位，並繼續引領行業的變革。

