專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
Tesla 第三季財報 投資者關注的五大問題
在 Tesla 的投資者中，有五個問題最受關注並獲得投票支持。以下是這些問題的簡介及相關觀點。
問題
內容
1
Tesla 的未來產品計劃是什麼？
2
Tesla 如何應對競爭對手的挑戰？
3
Tesla 的自動駕駛技術進展如何？
4
Tesla 的全球擴張計劃有哪些？
5
Tesla 的財務表現如何，未來展望又是什麼？
對於第一個問題，Tesla 的未來產品計劃包括了多款新車型的推出，特別是他們在電動卡車和 SUV 領域的擴展，這將進一步增強其市場吸引力。第二個問題則涉及到競爭對手的壓力，尤其是在電動車市場的快速增長背景下，Tesla 需要不斷創新以維持其領導地位。
在自動駕駛技術方面，Tesla 持續在進行技術升級，並不斷收集數據以改進其系統，這使它在行業中保持競爭優勢。至於全球擴張計劃，Tesla 正在開設新的生產工廠，以滿足日益增長的需求，特別是在亞洲市場。最後，Tesla 的財務表現穩健，隨著銷售增長和成本控制，未來展望依然樂觀。
Tesla 的持續創新與實力，無疑在市場上產生了正面的影響。隨著公司在各方面的進展，未來的增長潛力也顯得愈加明顯。這些因素不僅鞏固了 Tesla 在電動車領域的領導地位，也為投資者帶來了信心，展望未來，Tesla 將繼續引領行業的發展潮流。
推薦閱讀
其他人也在看
全球最大海底電纜鋪設船啟航 連接 1,700 英里離岸風電場
全球最大海底電纜鋪設船啟航 連接 1,700 英里離岸風電場TechRitual ・ 5 小時前
Tesla 計劃擴展至南美洲新地區
Tesla 在七大洲中的五個大洲均有業務佈局，包括北美洲、歐洲、亞洲、南美洲和澳洲。目前，Tesla 在南美洲 […]TechRitual ・ 6 小時前
Tesla 在美國調整租賃條件以刺激短期需求
Tesla 最近在美國的租賃條款上做出了驚人的調整，以刺激短期需求，因為第四季即將到來。這項舉措在租賃價格上顯 […]TechRitual ・ 1 天前
HBO 新系列《歡迎來到德里》引發討論
近年來，好萊塢改編史蒂芬·金（Stephen King）作品的速度可謂驚人，儘管過去幾年內部份電影及劇集未能重 […]TechRitual ・ 7 小時前
Sony 直降 $125 的 PlayStation 5 發售消息
如果想要玩像《Ghost of Yōtei》或《Death Stranding 2: On the Beach […]TechRitual ・ 6 小時前
Tesla 開始交付經濟實惠的 Model Y 標準版
根據一些車主的報導，Tesla 的「標準版」Model Y 現已準備好交付給客戶，部分車主已經開始接收這款新型 […]TechRitual ・ 16 小時前
市場憂經濟前景 歐洲股市多收跌
（法新社倫敦22日電） 受美中貿易不確定性及企業財報疲弱影響，市場對經濟前景的疑慮再起，歐洲主要股市今天多收跌。倫敦FTSE 100指數上漲88.01點或0.93%，收報9515.00點。法新社 ・ 7 小時前
傳中國逆向工程光刻機失敗，拆解後無法還原被迫求助 ASML
美國地緣政治專家 Brandon Weichert 日前在 The National Interest 撰文稱，有中國團隊嘗試以逆向工程的方式複製 ASML 的舊款 DUV 光刻機。但其在拆解後無法還原，導致機器損壞，最終不得不向原廠求助。Yahoo Tech HK ・ 17 小時前
量子電腦走入實用階段！Google「量子回聲」演算法實現全球首個可驗證量子優勢，奠基於諾貝爾得主研究成果
Google Quantum AI 團隊近日宣布，其最新開發的 「Quantum Echoes（量子回聲）」 演算法，已於新一代 Willow 量子晶片上成功運行，並達成全球首個「可驗證量子優勢（verifiable quantum advantage）」。該成果被形容為量子運算邁向實際應用的重要里程碑，演算法的運算速度比現今最快的超級電腦高出約 13,000 倍。Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
Tesla 在上海的 Megafactory 自開業以來，促進電池出口增長 20%
位於上海自由貿易區的臨港新區，Tesla 的超級工廠自二月份開業以來，一直全速運行。這座工廠不僅是 Tesla […]TechRitual ・ 9 小時前
德國科學家利用水壓在矽孔中產生電力
德國科學家利用水壓在矽孔中產生電力TechRitual ・ 9 小時前
極致音效新體驗！Sennheiser HDB 630 無線耳機震撼登場
對於音響發燒友而言，追求完美音質從不妥協，但要在無線便利與有線音質之間取得平衡，卻一直是個難題，全新推出的 Sennheiser HDB 630 無線耳機，或許就是這個問題的完美答案。 突破框架的音響體驗 這款耳機絕非普通的無線耳機產品。HDB 630 承襲了品牌暢銷耳機 MOMENTUM 4 的經典設計元素，並在人體工學結構上進一步強化，讓每一次佩戴都能感受到舒適貼合的體驗。更重要的是，它搭載了專為沉浸式聆聽體驗打造的個人化音效系統，無論選擇有線還是無線模式，都能呈現令人驚艷的非凡音色。 耳機的核心是一對特製的 42 毫米動圈單元，這些單元由 Sennheiser 位於愛爾蘭塔拉莫爾的先進廠房精心製造。搭配多項專為呈現原音而設的聲學處理技術，HDB 630 能夠忠實還原錄音室的原始音色，呈現中音圓渾細膩、人聲親暱傳神、節拍鮮明強勁的頂尖聆聽體驗。 高解析度音效革命 在技術規格方面，HDB 630 真正做到了突破性創新。這款耳機配備高解析度數碼音頻引擎，可透過 USB Type-C 接口或標準耳機線，直接連接至本地音樂庫或串流平台，原生支援高達 24-bit、96 kHz...men’s Reads ・ 7 小時前
美防長：美軍在太平洋打擊運毒船
（法新社華盛頓22日電） 美國防長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天表示，美國在太平洋攻擊一艘運毒船，擊斃兩名販毒恐怖分子。赫格塞斯在社群媒體X發文指出，昨天應川普總統指示，在東太平洋對一艘船隻發動致命攻擊，這艘船隻由「被認定的恐怖組織」（Designated Terrorist Organization）運作，從事毒品販運。法新社 ・ 4 小時前
Meta 縮減舊有 AI 研究團隊規模
根據 Axios 的報導，Meta 正計劃裁減約 600 個職位，主要影響其傳統 AI 研究部門，即 Meta […]TechRitual ・ 10 小時前
Tesla 投資者反對 Elon Musk 2025 年 CEO 獎金計劃
最近，一項新的股東運動呼籲 Tesla 的投資者對 Elon Musk 提議的 2025 年首席執行官績效獎勵 […]TechRitual ・ 10 小時前
Tesla Q3 2025 財報公布：產量超過 447,000 輛，交付超過 497,000 輛
Tesla 在第三季的財報顯示，公司在這一季度的表現相當亮眼，生產了超過 447,000 輛電動車，交付了超過 […]TechRitual ・ 3 小時前
蕭正楠黃翠如晒全家福曝光大埔千呎獨立屋 簡約客廳改造兒童遊樂區
黃翠如與蕭正楠於2018年結婚，並於今年3月育有兒子「蕭哈哈」，兩公婆各司其職，蕭正楠不時飛去唔同地方工作，黃翠如則落力湊BB，閒時就接下品牌活動及拍片；日前又宣布齊齊成為奶粉品牌大使。黃翠如與蕭正楠過往曾上載照片時意外曝光位於大埔千呎獨立屋豪宅內貌；日前，蕭正楠大晒湊仔日常照片，並指家裏客廳已有2/3係屬於蕭哈哈。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
網上熱話｜HR公開求職者電郵耻笑 涉事公司：正進行調查
有人事部職員昨日（21日）在社交平台公開一名求職者的電郵截圖，並批評該求職者：「你不如唔好搵工啦」，引發網民非議，甚至向該人事部職員的公司投訴。 涉事人事部職員在社交平台上嘲笑求職者並直言，「你不如唔好搵工啦」。該人事部職員不滿該求職者另約面試日期，又表示，「我就唔知阿姐會點覆，不過你咁大牌，真係幾fun，重要就am730 ・ 14 小時前
劉嘉玲遭質疑「不生孩子如何延續生命」高EQ回擊！揭與梁朝偉30年頂客婚姻內幕
「我就是不想生！」劉嘉玲近日在大陸綜藝節目《一路繁花2》中，被資深演員何賽飛當面問及「不生孩子如何延續生命」時，直率回應生育是個人選擇，無需他人干涉。這段對話不僅展現她對「傳宗接代」觀念的挑戰，也讓外界再次聚焦她與梁朝偉牽手30年、堅持不生育的原因。姊妹淘 ・ 1 天前
向太爆豪門婚變內幕！竇驍「掏空積蓄娶何超蓮」慘成豪門過客，婚房歸女方引熱議
香港娛樂圈再掀豪門婚姻風波！向華強妻子陳嵐（向太）10月18日於個人影片中提到「某富家女下嫁男星、婚禮費全由男方負擔、如今鬧離婚」的內容，引發外界猜測她暗指竇驍與「賭王千金」何超蓮。影片上線後，向太更按讚網友留言中點名兩人名字的回覆，使得傳聞迅速登上熱搜。姊妹淘 ・ 1 天前