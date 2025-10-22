Tesla 第三季 2025 年業績報告：創紀錄的交付量與能源儲存銷售

Tesla 在 2025 年第三季度交付了創紀錄的 497,099 輛汽車，並且實現了有史以來最高的能源儲存銷售額。這一成就顯示了 Tesla 在電動汽車及能源儲存領域的強勁增長，彰顯其在市場上的競爭力和影響力。

隨著全球對可再生能源需求的增加，Tesla 的創新技術不僅提升了其產品的性能，還進一步鞏固了其市場領導地位。這一輪的銷售增長反映了消費者對於可持續交通和能源解決方案的日益重視，Tesla 的決策和策略將持續引領行業發展。

在未來，Tesla 將繼續推動電動車和能源儲存技術的創新，這不僅將促進公司的增長潛力，還將為全球市場帶來積極影響，助力實現更可持續的未來。

