Tesla 第四季交付數據分析顯示實際表現超出預期

長期以來的 Tesla 分析師及 Deepwater Asset Management 管理合夥人 Gene Munster 分享了他對 Tesla 2025 年第四季交付量的見解。根據這位分析師的觀察，Tesla 的數據實際上比表面上看起來更好。Munster 在其網站上發表了相關的看法。在2025年第四季，Tesla 交付了 418,000 輛汽車，略低於市場預期的 420,000 輛，但高於非正式預期的 415,000 輛。

Tesla 報告的年同比下降 16%，與九月份的 +7% 相比，主要受到稅收抵免到期的影響，提前拉動了需求。Munster 指出：「回顧整體情況，我們認為九月份的交付量提前了約 55,000 輛，這本應在十二月或三月進行。為簡化計算，我們假設整個提前影響了十二月的季度。在這一假設下，若無該 55,000 輛的提前，九月的增長將下降約 5%。」Munster 進一步解釋，若十二月的交付量年同比下降約 5% 則意味著總交付量約為 470,000 輛。

扣除提前的 55,000 輛後，十二月的交付量約為 415,000 輛。報告的 418,000 輛表明，經過稅收抵免時間的調整後，季度間的增長始終保持在約 5% 的下降幅度。值得注意的是，這一 5% 的下降相比於 2025 年三月和六月的約 13% 下降已經有所改善。Munster 也預測，整個第四季可能會顯示出 Tesla 在美國市場份額的顯著改善。「根據 Cox Automotive 的數據，近幾年來，Tesla 在美國電動車市場的份額已經下降至不足 50%。

根據十月和十一月的數據，Cox 估計美國電動車總銷售量下降約 35%，相比之下，Tesla 在整個季度的下降僅為 16%。在季度的前兩個月，Cox 報告 Tesla 的市場份額約為 65%，相比九月季度的不足 50% 明顯上升。」另一位 Tesla 分析師 Dan Ives 亦對最新的交付數據發表了看法，表示這些數字雖然略低於預期，但仍然比市場預期的要好，顯示出向前邁出了一步。

Tesla 在第四季的生產量為 434,358 輛，交付量為 418,227 輛，而整個年度的生產量為 1,654,667 輛，交付量為 1,636,129 輛。特別的是，Tesla 在其網站上發布了來自各家公司的共識數據，預期年度交付量為 1,640,752 輛，實際數字略低於預期，缺少約 4,000 輛。Ives 認為，雖然 Tesla 在交付方面還有一些需要克服的挑戰，尤其是失去 7,500 美元的稅收抵免以及在歐洲市場的持續阻力，但根據目前的交付數據，Tesla 在 2026 年仍有良好的發展潛力，特別是在 AI、Robotaxi 和 Cybercab 的開發上。

Tesla 的未來發展無疑將受到其創新能力的驅動。隨著公司在自主駕駛、機器人技術和能源領域的持續投入，Tesla 有潛力在未來幾年內進一步擴大其市場影響力，並有望在長期內實現可觀的增長。這些創新不僅將改變 Tesla 的商業模式，也可能改變整個汽車產業的格局，促進電動車的普及和可持續發展。

