Tesla 第 4 份 Master Plan 淪為畫大餅，似由 Grok AI 生成的空洞理念？

Tesla 過去發表了三次 Master Plan，前兩次內容充實，有實際產品和實行路線，第三次就以大量數據來支持去碳化社會的發展。最新釋出的 Master Plan Plart IV，更直接被不少人批評為「畫大餅」、僅為企業理念和願景，甚至像是由 Grok AI 代筆的烏托邦式長文，只偶爾提及 Tesla 的 AI 產品。

Master Plan Plart IV 五大要點：

Growth is infinite 成長無限：創新不必以犧牲資源為代價，科技可突破成長上限。 Innovation removes constraints 創新消除障礙：技術進步可以克服產業瓶頸，如從燃油車到電動車。 Technology solves tangible problems 科技解決問題：每一代產品應追求更高效率、可持續與可靠性，例如太陽能＋儲能或智能自駕。 Autonomy must benefit all of humanity 自動化造福社會：所有自動化發展應以提升人類處境為前提。 Greater access drives greater growth 普及推動成長：只有規模化、平價技術能真正促進社會繁榮並釋放人類時間。

在這二千字長文之中，Tesla 論及半導體與網路如何改變世界，並自我吹捧推動電動車市場發展，以所謂的「永續豐裕」為核心，提出了非常模糊的未來想像。

「我們怎樣發展和利用自主技術——以及這些能力將帶給人類的轉變——都應以提升人類福祉為大前提。通過我們的自動化技術改善所有人的日常生活和安全，始終是我們的重心。」

「必須說清楚：這個挑戰非常艱鉅。要消除稀缺性，需要不懈且精確的執行。有些人會認為這不可能，而很多人也會針對我們遇到的種種障礙大加讚揚。但當我們跨越挑戰時，批評者也會看到原以為不可能的其實可以做到。對我們而言沒關係。最重要的是大家一同為未來世代創造可持續且真正的豐盛未來。」

過去十多年，Tesla Master Plan 常被科技圈視為教條，粉絲更視 CEO 馬斯克的遠見為信仰：

2006 年首份 Master Plan 由 Elon Musk 執筆，列出明確且具體的目標，例如：從高端產品切入市場，逐步向低價高量發展。事實上，特斯拉確實是先推出 Roadster，然後以獲利打造 Model S（2012）、Model X（2015），再推 Model 3（2017）、Model Y（2020），其中 Model Y 2023、2024 年更成為全球最暢銷車款。

2016 年第二版提出太陽能屋頂與 Powerwall，電動皮卡、Semi 卡車、未來的自動駕駛、以及一支機器人車隊。特斯拉的能源業務現佔公司收益 10%，但 Cybertruck 和 Semi 卡車至今銷售表現未算成功，「全自動駕駛」功能仍處於測試階段，機器人車隊今夏僅有限度推出，並需車內監督員。

第三版則是 40 頁白皮書，內容以電力脫碳為理想，主打大量數據，卻缺乏產品路線。

Master Plan Plart IV 則被批評是與前幾版徹底脫節，雖然宣稱「我們正處於前所未有的革命臨界點」，且「這一次不再只是一步，而是 Tesla 與人類的共同大躍進」，但這份宣言幾無具體方案或行動路徑。

