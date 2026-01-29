Tesla 經典車款 Model S、X 下季停產，佛利蒙產線改供 Optimus 機械人，馬斯克：想買就趁早！

Tesla 經典車款 Model S、X 下季停產，佛利蒙產線改供 Optimus 機械人，想買就趁早！

Tesla CEO 馬斯克在昨日舉行嘅 2025 年 Q4 財報會議上，正式宣布將於下季度停止生產 Model S 轎車同 Model X SUV。 馬斯克形容今次決定係為兩款車「光榮退役」，並提醒有意購買嘅消費者：「如果你想買 Model S 或 Model X，而家就係落單嘅時機。」

經典車款走入歷史

Model S 係 Tesla 繼 Roadster 之後嘅第二款車型，自 2012 年起投產，而 Model X 則於 2015 年開始生產。呢兩款車曾經係 Tesla 嘅標誌性產品，Model S 更喺當年以超過 500 公里續航力同埋流暢嘅操控表現震撼業界，令電動車由小眾產品變成主流選擇。

廣告 廣告

不過隨住時間推移，兩款車嘅光芒已經逐漸褪色。Tesla 2025 年全年交付數據顯示，Model 3 同 Model Y 合共交付 158 萬部，佔總銷量 97%，而 Model S 同 Model X 只交付約 41.8 萬部，佔比僅 3%。

佛利蒙工廠全面轉型

馬斯克表示，位於美國加州佛利蒙嘅 Model S、X 生產線將會全面改造，轉為生產 Optimus 人形機械人，目標年產量為 100 萬部。佢強調：「因為涉及全新嘅供應鏈，現有汽車零件供應鏈幾乎冇任何部分會用於 Optimus 生產。」 Tesla 預計會大幅增加佛利蒙工廠嘅員工數目，以配合產能提升。

Optimus 係 Tesla 全力研發嘅雙足智能機械人，預計具備執行工廠作業以至照顧兒童等多種功能。馬斯克早前喺瑞士達沃斯世界經濟論壇上宣布，Tesla 計劃喺 2027 年開始向公眾發售 Optimus。佢曾經甚至揚言 Optimus 將成為「史上最重大嘅產品」，甚至「比手機更重要」。

Tesla 首次錄得年度營收下跌

今次停產決定正值 Tesla 面對業績壓力之際。根據 2025 年 Q4 財報，Tesla 錄得公司有史以來首次年度營收下跌，全年總營收按年減少 3%。第四季每股盈利為 0.50 美元，雖然超出華爾街預期嘅 0.45 美元，但淨利潤按年暴跌 61%，全年淨利潤則下跌 46%，僅錄得 38 億美元，汽車業務總收入更按年下跌 11%。

Tesla 亦喺今年 1 月初公布，2025 年第四季嘅車輛交付量按年下跌 16%，其中歐洲市場需求大幅萎縮。 公司同時透露已向馬斯克另一間公司 xAI 投資 20 億美元，令部分股東質疑資源分配問題。​

競爭加劇與未來挑戰

Tesla 目前正面對愈來愈激烈嘅電動車市場競爭，尤其係中國車廠比亞迪已經喺 2025 年超越 Tesla，成為全球最大電動車製造商，銷量按年增長 28%。與此同時，Tesla 旗下曾經被馬斯克形容為「Tesla 史上最佳車款」嘅 Cybertruck 皮卡，2025 年銷量亦按年暴跌 48%。​

儘管如此，Tesla 股價喺 2025 年 12 月曾經升至歷史新高，主要受惠於市場對 AI 投資嘅熱潮，以及馬斯克承諾打造「機械人大軍」嘅願景。Tesla 股東亦喺 2025 年底批准向馬斯克提供最高可達 1 萬億美元嘅薪酬方案，前提係公司市值達到 8.5 萬億美元。​

馬斯克近年不斷強調 Tesla 係一間 AI 公司而非純粹嘅電動車製造商，今次停產決定正好印證公司正加速轉型。不過 Optimus 機械人至今仍未有成熟嘅商業化產品，而馬斯克亦以訂立過分樂觀嘅時間表而聞名。Tesla 能否成功喺機械人同自動駕駛領域開創新局面，仍有待時間驗證。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk