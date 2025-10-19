天文台下午 5:20 直接發三號強風信號
Tesla 考慮不再隨車輛附送鑰匙卡
據報導，Tesla 正在考慮未來是否仍然在其車輛中提供鑰匙卡。這一可能性引發了市場的廣泛關注，因為鑰匙卡一直是 Tesla 車主進入和啟動車輛的主要方式之一。
近年來，Tesla 不斷推動數字化轉型，將車輛的控制權逐漸轉移至手機應用程序。這意味著，車主可以通過手機來解鎖和啟動他們的車輛，而不再依賴傳統的物理鑰匙卡。若最終決定不再提供鑰匙卡，這將進一步強化 Tesla 在智能科技領域的創新形象。
隨著這一變化，Tesla 可能會吸引更多追求高科技的消費者，這對於其市場競爭力將產生積極影響。從長遠來看，這不僅展示了 Tesla 在自動駕駛和智能交通方面的潛力，也顯示出其持續引領行業創新的決心。Tesla 的未來發展無疑將繼續影響整個汽車市場，推動行業向更高效和更智能的方向邁進。
