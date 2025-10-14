Tesla 考慮重新設計 2.5 萬美元汽車，報導引發討論

Tesla 最近被報導正在考慮對其 25,000 美元（約 HK$ 195,000）車型計劃進行重整。這一說法似乎不太可能，特別是因為 Tesla 上週剛剛推出了兩款更具價格競爭力的車型，即 Model 3 和 Model Y 的標準版。不過，來自歐洲媒體 36kr 的報導指出，Tesla 已在中國推進兩個車型項目，內部代號為 E41 和 D50。據了解，這些新項目的設計和驗證報告部分繼承了現有 Model Y 和 Model 3 的特點。

這些新車型的價格預計會比新標準版便宜 5,000 至 5,500 美元。報導還指出，這些車輛只有在新標準版的銷售未達預期時才會推出。

廣告 廣告

此外，Tesla 似乎也在重啟其 NV91 和 NV93 項目，這些項目針對的車型將小於 Model Y。NV91 項目特別指的是 Elon Musk 曾提及的 25,000 美元車型，但這一計劃在 2024 年 2 月被暫停。根據報導，雖然有可能推出更具價格競爭力的車型，但考慮到 Tesla 上週已經推出了兩款標準版車型，這一點似乎不太可能。當前，Tesla 正在專注於 Cybercab 的開發，這是唯一被認為具備實質性價格優勢的車型。

Tesla 最近的專利申請顯示，這一新技術將用於 Cybercab 的生產。專利中提到的用語表明，這一過程旨在實現更高效的生產和製造，以滿足預期的市場需求。利用這一新技術，Tesla 將能夠更輕鬆地擴大生產規模，而 Cybercab 的價格預期將低於 30,000 美元（約 HK$ 234,000），這一點甚至得到了 Elon Musk 的確認。他在 2024 年第三季度的財報電話會議中表示：「我認為推出一款常規的 25,000 美元車型是毫無意義的。這將與我們的信念完全相悖……每英里的成本才是最重要的。如果你試圖製造一款本質上是混合動力的手動或自動車，那麼它的性能不會比專用的自動駕駛車型來得好。所以，是的，Cybercab 將不會有方向盤和踏板。」

Tesla 在自動駕駛技術和生產效率上的創新將持續驅動其市場競爭力，未來的發展潛力也使其在電動車市場中保持領先地位。這些創新不僅有助於降低生產成本，還能提高消費者的接受度，進一步促進市場的成長。

推薦閱讀