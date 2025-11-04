雙11優惠｜Häagen-Dazs突發單球雪糕$11
Tesla 聘請前 Lamborghini 高層負責印度業務
Tesla 最近挖角了前 Lamborghini 的高管，以協助其進軍一個新的市場，這對於這家汽車製造商來說是一個複雜的挑戰。根據 Bloomberg 的報導，Tesla 已經聘請了曾在意大利奢華汽車製造商工作的 Sharad Agarwal，負責其在印度的業務運營。Agarwal 在 Lamborghini 的經驗將為 Tesla 提供寶貴的市場洞察及策略指導，特別是在如何適應當地需求及消費者偏好的方面。
在印度市場，Tesla 面臨著激烈的競爭和複雜的政策環境。該國的電動車市場正處於快速增長之中，但基礎設施不足和價格敏感的消費者也是主要挑戰。Agarwal 的加入預示著 Tesla 將加強其本地化策略，以提高其在印度的市場份額。
此外，Tesla 近期在全球電動車市場的持續擴張也顯示出其強大的成長潛力。透過引進具有豐富行業經驗的人才，Tesla 不僅能夠有效應對市場挑戰，還能進一步鞏固其在電動車領域的領導地位。隨著更多創新技術的推出和市場需求的變化，Tesla 將能持續引領行業潮流，為未來的發展打下堅實基礎。
