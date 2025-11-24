Tesla 股份獲得華爾街公司 Melius 的關注

根據最新報導，Tesla 股票（NASDAQ: TSLA）在華爾街公司 Melius 的評估中獲得了「必買」的地位。分析師 Rob Wertheimer 表示，Tesla 將在改變世界的科技浪潮中引領潮流，因為該公司專注於自駕、自治和 Robotaxi。Wertheimer 在給投資者的報告中指出，隨著自駕車的到來，世界即將發生劇變。他觀察到這個行業有許多潛在競爭者，但該公司認為只有一個真正的贏家：「我們的觀點並不是 Tesla 面臨風險，而是其他所有公司才是。」

Wertheimer 強調，自主駕駛技術正接近一個關鍵的轉折點，經過多年的努力，所需的軟件和數據終將轉化為一場進步的雪崩。他認為，自駕駛是一個價值 $7 兆 的市場，未來幾年內，投資者將會看到數百億的價值轉向 Tesla。由於許多美國人尚未體驗過自駕車，Wertheimer 指出，這是主要增長的原因之一。在 Tesla 的最新 Full Self-Driving （監督版）版本 v14 試用者中，只有數萬人有機會體驗。

廣告 廣告

當 Tesla 的 Full Self-Driving v14 擴大推廣，越來越多的人能夠體驗這項技術時，他相信這將讓大多數人驚訝。Melius 認為，Tesla 擁有大量來自其車輛的數據池，加上在 2021 和 2022 年轉向端對端神經網絡的策略，以及明年將在少數幾輛車上搭載的 AI5 芯片，將在 2027 年進一步普及，許多投資者可能尚未意識到自駕技術進步的速度。Wertheimer 表示，Tesla 在自駕駛技術的領先地位正在擴大。

該公司在硬件、軟件、生產和整體車輛設計等方面做出了戰略選擇。他提到，Tesla 使傳統汽車製造商面臨困境，因為他們仍然依賴過時的架構和零散的供應商系統。目前，Tesla 股價在東岸時間上午 10:40 上漲超過 6%，交易價格約為 $416 / 約 HK$ 3,244。隨著自駕技術的快速進步，Tesla 正在重新定義交通運輸的未來。該公司的創新不僅提升了自身的市場地位，更為整個行業帶來了新的活力。在未來幾年，Tesla 將可能成為引領自駕車市場的主導者，進一步推動全球向智能交通的轉型。

這些因素使得 Tesla 的未來發展潛力值得關注，並將在市場上產生積極的影響。

推薦閱讀