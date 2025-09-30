WSJ：美國防部要求軍器廠增產至 4 倍
Tesla 股價上升促使另一家公司提高買入評級的目標價
Tesla 的股票（NASDAQ: TSLA）再次促使華爾街的一家投資公司上調其目標價格，這次該股也保持了「買入」評級，因為 Canaccord Genuity 的分析師 George Gianarikas 同時做出了這兩項調整。Gianarikas 將 Canaccord 對 Tesla 股票的目標價格從 $333 上調至 $490，因為該股票已經在一段時間內持續高於後者的數字。目前，Tesla 的股票約在 $443 交易，自九月初以來未曾交易於 $333。過去一個月，Tesla 的股票增長超過 34%。
Gianarikas 發給投資者的一份新報告詳細分析了公司的各個部門及其如何在接下來幾個季度中促進 Tesla 的整體增長。儘管投資者對 $7,500 的電動車稅收抵免的取消表示擔憂，但值得注意的是，Tesla 的業務遠不止於汽車股票的遊戲。
在可負擔型車型方面，Gianarikas 指出，Canaccord 預計本季度的交付量會增加，部分原因是今天稅收抵免的取消。該公司預計，Tesla 會通過推出新的可負擔型車型來抵消稅收抵免的損失，這是公司表示正在進行的工作，並計劃在今年下半年推出。隨著 2025 年只剩下一個季度，Tesla 看起來計劃在未來三個月內推出這些車型。Canaccord 表示：「…在電動車方面，我們預計很快會有更多新型車型推出，這是管理層所承諾的。這些車型應該會幫助全球銷售的動能，並可能有助於緩解美國在稅收抵免消失後的銷售下滑。這些新車應該會很有趣。」
關於 Tesla 的能源部門，這是一個經常被忽視的領域。隨著數據中心的增加和對更多電力的需求，Canaccord 認為這是 Tesla 在未來幾年內可能實現真正增長的地方。Gianarikas 提到：「充分利用電網資源不僅需要大量時間和精力，還越來越受到公用事業和消費者的抵制，因為他們對電價上漲和電網韌性影響表示擔憂。Elon Musk 本人曾在孟菲斯使用甲烷氣體渦輪機和發電機來建設他的 xAI 設施，雖然下次他在這方面應該要注意不要對環境造成污染。能源儲存將在這些背後解決方案中發揮重要作用。」
鎖定 Musk 的薪酬計劃對於保持 Tesla 股票的看漲勢頭至關重要。Elon Musk 的新薪酬計劃將使投資者和這位 Tesla 領導者受益，儘管這些指標挑戰重重，但看起來在可能範圍內。「如果這些目標實現，將為 Tesla 股東帶來巨大的回報。即將舉行的股東投票中包含了 Tesla 股東可能投資於 xAI 的機會。考慮到 Musk 先生的卓越商業成就，我們認為他對公司的承諾和大膽目標大部分是正面的。$4000 億的 EBITDA，哇哦。這是 Musk 先生在十年內的運營目標，與截至 2025 年第二季度的 ~$150 億相較之下。Musk 先生就是他自己，難以低估他的能力。不過，他需要很多事情都能順利進行才能實現這一目標。」
Gianarikas 表示，在考慮對 Tesla 股票的預測時，存在降級的潛力，特別是因為該公司承認仍然「在估值上掙扎」。然而，短期內，催化劑的數量多於劣勢。隨著可負擔電動車即將面世，以及 Robotaxi 和 Optimus 項目的強勁勢頭，Canaccord 認為 Tesla 處於一個良好的位置，特別是從投資者的角度來看。因此，他將目標價格上調至 $490，並重申了其「買入」評級。
Tesla 在不斷創新中推動其市場地位，這不僅為投資者帶來了信心，還為未來的增長奠定了基礎。正因如此，Tesla 的創新能力和持續的發展潛力將對市場產生持久而正面的影響。
