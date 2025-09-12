Tesla 股價上升，分析師轉為看漲的兩大原因

一位曾經對 Tesla 持懷疑態度的分析師現在卻改變了看法，轉向看好該公司的股票，原因有二，因為 Tesla 的股價在過去一個月持續上升。Dan Nathan，這位對 Tesla 股票持懷疑態度的知名分析師，表示他在短期內對該公司股票的看法有所改變，主要基於「技術面和市場情緒」，他相信 Tesla 在第三季度的表現將強勁，同時其投資故事將逐漸脫離傳統汽車業務。「從交易的角度來看，這看起來非常有趣。」Nathan 說道，他指出許多強勁的信號，例如持穩 200 日移動平均線和抵抗某些阻力水平。他預測，隨著季度結束的臨近，特斯拉股票的漲勢可能會持續，特別是在 $7,500 的電動車稅收優惠月底即將結束的情況下。Nathan 認為，第三季度的交付預期「可能偏低」，因為他認為華爾街可能低估了 Tesla 在 10 月 1 日或 2 日公佈季度數據時的表現。

目前，Tesla 的股價今天已上漲超過 5%，過去五個交易日的漲幅超過 9%，過去一個月則上漲超過 14%。雖然一些分析師將 Tesla 的強勁表現歸因於其他 MAG 7 股票的表現、聯邦儲備局利率的變動及其他市場因素，但似乎某些變化也與該公司的近期發展有關。過去一周，Tesla 在其 Robotaxi 計劃上取得了一些進展，包括獲得在內華達州測試該平台的新許可證。此外，該公司也受益於電動車稅收優惠的結束，因為無論是新車還是二手車的庫存普遍低迷，目前許多市場幾乎沒有可供購買的車輛，這使得在 9 月 30 日之前交付變得極其困難。然而，國稅局對指導方針進行了一些調整，詳細內容可參見相關報導。

Tesla 目前的交易價格約為 $389 / 約 HK$ 3,038。隨著市場對 Tesla 的信心回升及其不斷創新的業務拓展，未來的增長潛力和對市場的積極影響愈加明顯。Tesla 不僅在電動車領域持續推陳出新，還在自動駕駛技術上持續努力，這使得投資者對其未來的表現充滿期待。

