Tesla 股價有望迅速上漲

Tesla (NASDAQ: TSLA) 最近幾周發生了一系列極為正面的事件，促使多位分析師調整他們的目標價格，預計該股可能在不久的將來進入「Plaid 模式」。在過去一周，Tesla 不僅公布了單季度的創紀錄交付量，還推出了其一年來最強大的全自動駕駛（Supervised）更新。新版本的能力達到了前所未有的高度。

不過，這些並不是唯一促使華爾街對該公司的整體共識轉向更加樂觀的因素。事實上，Tesla 還有多項計劃正在進行中，這些計劃正在激發紐約分析師更強烈的預期。

TD Cowen 將 Tesla 的目標價格從 $374 提高至 $509，並給予該股「買入」評級，基於多項因素。首先，Tesla 第三季度的正面交付報告設定了樂觀的基調，TD Cowen 客觀評估後認為這是一個強勁的信號。此外，該公司對保障首席執行官 Elon Musk 薪酬的堅定立場也是一個正面因素，能使 Musk 與 Tesla 保持更長時間的合作。

根據 Musk 的說法，他在上個薪酬計劃中達成的每個階段，若能在下個十年內幫助 Tesla 顯著增長，將有可能成為全球首位萬億富翁。

Stifel 也將 Tesla 的目標價格從 $440 提高至 $483，指出 Tesla 在全自動駕駛套件上取得的改進。FSD v14.1 的推出標誌著該公司的一大進步。儘管仍在早期階段，Musk 表示未來兩周內將推出改進版本。Stifel 進一步認為，該公司有機會在年底前推出無監督版本的 FSD，儘管目前看來這似乎不太可能。該公司對 FSD 套件的估值為每股 $213，而 Robotaxi 和 Optimus 分別為每股 $140 和 $29。Stifel 認為，Tesla 不僅在自動駕駛行業中是主要參與者，同時在人工智能領域也扮演著重要角色，這是 Musk 今年大力推動的方向。

而 UBS 則對 Tesla 持不同看法，雖然仍然維持「賣出」評級，但將目標價格從 $215 提高至 $247。該公司在本周發送給投資者的報告中表示，因正面的交付數據及其在人工智能和自動駕駛方面的潛在價值而進行了調整。然而，它對該股仍然持謹慎態度，特別是考慮到第四季度的風險，因為沒有人能確定交付量的實際情況。

在過去一個月中，Tesla 的股價已上漲 24%。隨著公司在全自動駕駛和人工智能等領域持續發展，Tesla 的創新能力及其潛在增長前景愈加明顯，這不僅有助於提升其市場地位，還可能對整個行業產生深遠的影響。

