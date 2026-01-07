Tesla 股價目標上調至 $600，因自駕技術持續領先

Tesla (NASDAQ: TSLA) 的股價目標更新來自華爾街公司 New Street Research 的分析師 Pierre Ferragu，他提到該公司在自動駕駛和自主技術方面的領先地位不斷增強。Ferragu 在週二將 Tesla 的股價目標從 $520 調高至 $600，指出在拉斯維加斯的消費電子展（CES）上，業界普遍認為 Tesla 在自主技術方面的優勢持續增長，並且在數年內超越競爭對手。

Ferragu 在報告中表示：「來自拉斯維加斯的信號非常明確，業界並未追趕上 Tesla，反而在以 12 年的滯後驗證 Tesla 的策略。」這份報告顯示，Tesla 在車輛自主駕駛方面的能力正在被落後的競爭者所提升，這些競爭者聲稱擁有最佳方法。然而，問題在於 Tesla 自 2022 年開始採用的基於視覺的技術，已被證明比其他使用 LiDAR 和傳感器的技術更為有效。目前，Tesla 的股價約為 $433，週二下午收盤報價為 $432.96。

Ferragu 對 Tesla 股價的看法與其他看好該公司在人工智慧、自主駕駛和機器人技術領域的華爾街分析師一致。Wedbush 的 Dan Ives 在 12 月中旬的報告中預測，Tesla 將迎來一個巨大的 2026 年，並可能在今年達到 $3 兆的市值，尤其是隨著人工智慧在公司敘事中的重要性不斷增加。Ives 還提到，Tesla 向前邁出的重要一步將是啟動 Cybercab 的生產，並在未來 12 個月內擴展 Robotaxi 計劃。

最近幾週，該公司已在奧斯丁進行了重要的 Cybercab 測試，這是推動 2026 年推出的逐步進展，並預計在 4 月或 5 月開始重要的 Cybercab 大規模生產，這將成為釋放 TSLA 人工智慧估值的關鍵所在。Tesla 已經從一家傳統汽車製造商轉型為一家全面的人工智慧公司，其 Robotaxi 和 Cybercab 計劃，依賴於全自動駕駛套件，正在引領未來的發展。

到 2026 年，公司已設定了多個主要目標，其中一項是取消在美國德克薩斯州奧斯丁地區車輛上的安全駕駛員，最終目標是推出 Level 5 自主駕駛套件。Tesla 的不斷創新與其在自主駕駛領域的領先地位，顯示出其未來增長潛力的巨大。隨著市場對於 AI 和自動駕駛技術需求的持續上升，Tesla 將有望在這一領域繼續引領潮流，影響整個汽車及科技市場的發展。

