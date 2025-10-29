Tesla 股價預測上調，分析師由「沽出」調整為「持有」

Freedom Capital 的 Dmitriy Pozdnyakov 在週三將對 Tesla 股份的評級從「賣出」上調至「持有」，同時將目標價格從 $338 調升至 $406 / 約 HK$ 3,166。這一變化反映了市場對 Tesla 未來增長潛力的信心。隨著 Tesla 持續在電動車和可再生能源領域的創新，投資者對其長期發展的期待愈加強烈。這些動態可能為 Tesla 在競爭激烈的市場中帶來更多機會，進一步推動其股票表現提升。

推薦閱讀