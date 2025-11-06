Tesla 股東批准 Elon Musk 獲得 2025 年薪酬計劃

根據報導，Elon Musk 要求的薪酬方案相當於一個里程碑，該方案要求他在未來十年間將 Tesla 的市值從目前約 $1.1 兆（約 HK$ 8.58 兆）提升至 $8.5 兆（約 HK$ 66.3 兆）。這一目標的實現將需要 Tesla 在市場上的強勁表現，反映出其在電動車和可再生能源領域的潛力。

達成如此雄心勃勃的市值目標，Tesla 將需要不斷創新並擴大全球市場佔有率。Tesla 已經在電動車技術方面領先群雄，未來十年內，若能保持這一優勢，並進一步提高生產效率及降低成本，則有望實現這一市值的增長。

在此過程中，Elon Musk 的領導能力和企業願景將是關鍵因素。無論是推動自動駕駛技術的進步，還是加強充電基礎設施的建設，Tesla 都有潛力在未來的市場中佔據更加重要的地位。隨著消費者對環保出行的需求日益增長，Tesla 的創新不僅能推動公司自身的發展，同時也將對整個行業及市場產生深遠的正面影響。

