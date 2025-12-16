Tesla 股票達到歷史新高，收於 $489.88

Tesla 的股票（ NASDAQ: TSLA ）在週二收盤創下歷史新高，當日股價上漲超過 3%，最終報價為 $489.88 / 約 HK$ 3,819。這一價格超過了之前的紀錄收盤價 $479.86 / 約 HK$ 3,736。今年以來，股價經歷了劇烈波動，從年初跌幅超過 40% 後，直到四月底才開始回升，當時股價從低於 $200 / 約 HK$ 1,560 的水平重新攀升。

本週，隨著 Tesla 於週日公布正在奧斯丁測試無人駕駛 Robotaxi，股價再度上漲，公司的市值達到 $1.63 兆 / 約 HK$ 12.7 兆。Tesla 現在是市場上第七大最有價值的公司，僅次於 Nvidia、Apple、Alphabet（Google）、Microsoft、Amazon 和 Meta。今天的收盤價上漲了 $14.57 / 約 HK$ 113，增幅超過 3%。如前所述，今年股市經歷了不少波折。

廣告 廣告

第一季度，因 CEO Elon Musk 涉及政府效能部（DOGE），將其注意力分散，導致股價承壓。然而，隨著政府逐步撤回 $7,500 的稅收抵免，需求開始上升，消費者紛紛希望借此機會。第三季度的交付量創下公司歷史新高，Tesla 也因此推出了 Model 3 和 Model Y 的標準版以應對稅收抵免的減少。分析師本週對 Tesla 在華爾街的前景表示樂觀，因為 Robotaxi 仍是焦點。

隨著 Tesla 逐步朝向完全自動駕駛的目標邁進，Robotaxi 未來將成為推動市場增長的重要催化劑。根據 Goldman Sachs 的分析師 Mark Delaney 的說法，Tesla 需要在無人駕駛操作的擴展速度上取得進展，並且其軟硬件的整合能否使其在競爭對手之前快速擴張也是關鍵。他指出，盈利能力將隨著 Robotaxi 車隊的擴大而來，因此 Tesla 必須盡快在更多地區啟動無人駕駛服務，讓更多顧客能夠享受到這一服務。

本週，Tesla 開始在奧斯丁測試無人駕駛 Robotaxi 服務，兩輛不同的 Model Y 車輛在未有乘客的情況下被拍攝到，這是公司在共享出行平台計劃中的一個重大進展。Elon Musk 早在九月就提到希望在 2025 年底前移除 Robotaxi 的安全監控系統，並在週日確認 Tesla 已正式啟動無人駕駛測試。隨著 Tesla 不斷在自動駕駛技術方面取得進展，未來的市場潛力無疑將受到影響。

Tesla 的創新不僅提升了公司的市場地位，也在推動整個行業向前發展，未來的增長潛力將使其在競爭激烈的市場中持續保持領先。

推薦閱讀