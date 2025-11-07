立法會選舉九龍中 6 人爭兩席 新思維未能入閘
Tesla 自動駕駛出租車計劃於 2026 年第二季啟動
Elon Musk 強調，全自動駕駛車輛將是首款專為無需監督的自動駕駛而設計的 Tesla。這款創新的車型旨在提升駕駛體驗，同時進一步推動自動駕駛技術的發展。隨著 Tesla 在自動駕駛領域的持續投資，該公司有望在未來的汽車市場中佔據更為重要的位置。Tesla 的全自動駕駛技術不僅能夠減少人為錯誤，還能提升出行效率，這將吸引更多消費者關注這一新興技術。隨著市場需求的增加，Tesla 的創新能力和技術積累將為其未來的增長提供強勁支持，進一步改變人們的出行方式，並對整個汽車產業產生積極影響。
Tesla 股東批准 Elon Musk 獲得 2025 年薪酬計劃
根據報導，Elon Musk 要求的薪酬方案相當於一個里程碑，該方案要求他在未來十年間將 Tesla 的市值從 […]TechRitual ・ 17 小時前
《港樓》元朗和生圍項目申建3,562伙 料城規會將開綠燈
曾由中國恒大持有，現被橡樹資本接管的元朗和生圍住宅發展項目，早前向城規會調整項目發展，預計改為分層住宅連洋房發展，共提供3,562個單位。規劃署原則上不反對申請，料明日(7日)城規會審理時可獲通過。 上述和生圍項目位處元朗米埔和生圍丈量約份第101約地段第50號A分段及第77號，地盤面積223.25萬平方呎，申請人以總地積比率1.3倍發展，計劃興建128幢3層高的洋房和47幢6至10層高的分層住宅，全部另設一層地庫。另外，非住用樓面佔約40,903平方呎，當中包括100個安老院床位，總樓面約290.5萬平方呎，預計2031年全部落成。(sl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
胡國威專欄｜「鬼城」並非新鮮事
乘車經過屯門公路，前往掃管笏附近時，會看見一個十分奇怪的景象。那裡有數幢猶如「爛尾」般的住宅物業，沒有工人在施工，棚架亦已全部拆走。事實上，該處是新地及興勝創建合作發展、位於屯門掃管笏的「星堤二期」。項目自去年中傳出「爛尾」消息，但當時新地澄清只是因應市場變化作出設計改動。一年後的今天，再有傳媒報道指項目並無任何新進展。Yahoo 地產 ・ 13 小時前
向太火力全開大談王家衛 透露拍片基本上都虧錢：絕不錄用他
著名導演王家衛日前捲入罕見風波，首執導電視劇《繁花》播出兩年後，遭一名自稱曾參與該劇編劇嘅古二（程駿年）控訴Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
希慎廣場全層112萬續租 較高峰期回落15% 低過12年前商廈落成時！
核心商業區寫字樓租金持續尋底，銅鑼灣希慎廣場高層全層單位，最新以月租約112萬元提早續租，呎租約68元，較高峰期下調約15%，甚至低於2013年該廈重建落成時之租金水平。28Hse.com ・ 5 小時前
尖沙咀「維記」或變學生宿舍｜鄧成波家族放盤五年無人問津 銀主接手1.18億沽勁蝕2.12億
「舖王」鄧成波家族再有物業淪為銀主盤並以大幅蝕讓價易手。家族旗下位於尖沙咀金巴利道80號的全幢酒店，近日以1.18億元成交，較2018年買入價3.3億元大減約2.12億元，蝕幅接近64%。市場消息指，新買家為具內地背景的教育機構，正研究把物業改裝為學生宿舍。閱讀更多：鄧成波家族婚宴酒家「星薈」疑似結業 逾80準新人成「苦主」 集團欠供強積金影響逾200員工鄧成波家族太子一籃子銀主盤 補習社老闆1.2億接手市場消息人士指，上述物業是維多利亞時鐘酒店（Hotel Victoria），即俗稱「維記」的知名連鎖時鐘酒店。該物業地盤面積約1,897平方呎，總建築面積約19,923平方呎。酒店由地庫至12樓共設45間客房，而地面及高層地庫為商舖用途，現時地下舖位租予一間食肆經營。據了解，該物業連同現有賓館牌照一併放售，可靈活作學生宿舍、酒店或服務式公寓等用途，屬尖沙咀區內少見具完整業權、放售價錢相對「貼地」的全幢物業。「維記」於1986年開業，全港多區均設分店，上址已經營超過二十年。資料顯示，鄧成波家族於2019年以3.3億元購入該廈，其後一年叫價3.88億元放售，惟未能達成交易。去年11月再降價28Hse.com ・ 10 小時前
特朗普不再嘴硬！坦言美國消費者因關稅「付出一些代價」
特朗普周四 (6 日) 鬆口，坦言由於他所施加的關稅，美國消費者正「付出一些代價」，為商品支付更高的價格。這是他在言辭上的罕見轉變，首度承認關稅帶來國內成本，儘管他仍堅稱這項政策整體上有利於美國人。鉅亨網 ・ 11 小時前
大埔新峰花園1座低層3房戶 議價後以$800萬沽 (另有本日最新成交)
大埔新峰花園1座低層3房戶 議價後以$800萬沽 中原地產 - 吳嘉權經理表示，近日市況向好，減息後入市信心明顯增加，其中大埔新峰花園最新錄1座低層A室，單位建築面積1135平方呎，實用面積906平方呎，3房連套房間隔，叫價約$820萬，議價後以$800萬沽出，實用平均呎價約$8830。 據了解，新買家為外區客，見單位間隔合用，價錢合預算，即買入單位自用。原業主於1999年以$430萬購入單位，持貨約26年，是次易手賬面獲利$370萬離場，單位期內升值86%。 延伸閱讀: 新峰花園 大埔 大埔白石角海日灣二期13座中層開放式1房戶 月租$1.28萬 中原地產 - 徐家倫經理表示，整體租賃市場持續向好，大埔白石角海日灣最新錄二期13座中層B室，單位實用面積251平方呎，開放式間隔，叫價約$1.3萬，日前議價後以$1.28萬租出，平均實用呎租約$51。 中原徐家倫表示，新租客為科學園上班族，見屋苑環境舒適，價錢合理，即租入單位自用，方便工作。據了解，業主於2019年以$435萬購入單位，是次租出單位可享約3.5厘租金回報。 延伸閱讀: 海日灣 白石角 大埔 大圍溱岸8號1座中層3房戶 成交28Hse.com ・ 6 小時前
馬天尼斯被褫奪維拉副隊長職銜
【Now Sports】阿士東維拉領隊艾馬利確認，門將馬天尼斯已不再是球隊的副隊長。周四對特拉維夫馬卡比的歐霸盃比賽，隊長麥堅未有上陣，本來應該是馬天尼斯（Emiliano Martinez）戴起隊長臂章，但最終落在中堅干沙的臂上。艾馬利賽後受訪，沒有確切交代原因，但一般估計和他今夏在轉會市場曾想加盟曼聯有關：「正隊長是麥堅沒錯，而第2人選，過去是馬天尼斯，但我與他溝通後，更傾向不讓他再擔任這個職位。現在下一個是干沙，之後還有明斯和奧利屈堅斯，我們現在是這樣安排的。」馬天尼斯上季曾在維拉公園的最後一場比賽落淚，大家都以為他季後會離隊，而這名阿根廷門將據報也和曼聯展開了談判，阿士東維拉甚至為他標價3000萬鎊，但不知是否紅魔嫌貴，反而在轉會窗關閉前從安特衛普引入年輕的拿文斯，令馬天尼斯入「魔」觸礁，繼續留在維拉。now.com 體育 ・ 5 小時前
雙11優惠2025｜全網最抵電器優惠合集：半價 Casetify、三星電視回收額外加碼、Dyson 折上折、$111 5G 上台 plan
來到年底的首個網購促銷大折日雙十一 / 1111 / 雙 11 要來了！一眾店家都交出號稱是全年最強折扣來吸引大家消費，持續追蹤網購優惠的 Yahoo Tech 自然要為大家搜羅全網最抵優惠合集，包括半價 Casetify、Dyson 額外再折、$111 5G 上台 plan 等，大家一鍵即買吧！Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
金融網紅｜周柏賢無牌提供投資意見 被判囚6周
自稱「鬼王」的網紅周柏賢食髓知味，早年開班教溝女被控誤導性遺漏的營業行為而判社會服務令後，換另一套路掠水，轉身變個金融網紅，今日被法院宣判，裁定未領有牌照而在Telegram群組提供投資意見罪名成立，被判處監禁6周，亦被飭令支付證監會的調查費用。BossMind ・ 4 小時前
Tesla 計劃在 4 月 1 日舉行 Roadster 新型號發布活動
Tesla 暫時安排了其下一代 Roadster 的揭幕活動，而這個日期令人驚訝。Tesla 首席執行官 El […]TechRitual ・ 15 小時前
謝清海長揸黃金17年賺15億 堅持價值投資 受惠「貶值交易」
過去17年間，黃金價格走勢起伏不定，經歷過環球金融海嘯、歐債危機、新冠疫情，也迎來通脹與地緣衝突帶來的新一輪避險潮。本港資深基金界人士、惠理集團（0806.HK）創辦人謝清海，正是這次長線黃金升浪的贏家之一。據悉，他多年來累積與貴金屬相關的個人投資（以黃金為主），至今賬面及實現利潤合共達15.2億元，整體回報率達144.7%。信報財經新聞 ・ 20 小時前
江旻憓在國際金融中心提倡「鄉村旅遊」 賽事經濟可行嗎？
奧運劍擊金牌得主江旻憓報名參選立法會旅遊界，惹來全城熱話。這位獲網民戲稱是「未來特首」的政壇新星，正在提倡香港發展「賽事經濟 + 鄉村旅遊」模式。此模式正是近年內地較落後村落盡地一博的振興策略，較成功的便有貴州榕江的「村超」「百村大戰」足球賽；然而香港並非鄉村僻壤，政府致力為擺脫「國際金融中心遺址」惡名費盡心力，江旻憓反其道提倡「鄉村」概念，這類模式引入香港，到底是否可行？Yahoo財經 ・ 9 小時前
結業潮｜西九龍中心先施百貨年底結業 30年老牌百貨清貨1折起
本地零售業持續面對衝擊，結業潮不止。香港老牌連鎖百貨公司「先施百貨」於周四（11月6日）宣布，深水埗西九龍中心分店租約期滿，暫定將於年底結業，並推出全場清貨優惠，大部分貨品以低至1折出售。該店自開業以來屹立深水埗約30年，不少街坊表達不捨，亦有網民分析稱「老牌百貨，經唔起時代洪流」、「淨係target中老年人，無咩後生am730 ・ 12 小時前
本港最大規模韓式餐廳結業！黑白大廚白種元燒肉店 攻港未夠一年敗走
餐飲業結業潮持續，韓國「國民廚神」、《黑白大廚》評委白種元旗下的韓式燒肉店「新村食堂 SAEMAEUL」，攻港未夠一年便傳出結業消息。28Hse.com ・ 1 天前
全智賢對崔俊赫一見鍾情 第1印象：他太帥
[NOWnews今日新聞]一代韓流女神全智賢日前登上好友洪真慶的YouTube節目《學習王真天才洪真慶》，聊起了自16歲開始闖蕩演藝圈的故事，甚至罕見鬆口和富商老公崔俊赫的戀愛過程，表示兩人是相親認識...今日新聞 娛樂 ・ 7 小時前
立法會選舉2025｜九龍中 6 人爭兩席 新思維未能入閘 港區人大、全國政協佔 29 人｜Yahoo 統計
立法會選舉提名期昨日（6 日）結束。今屆合共 161 人報名參選，當中 54 人為現屆立法會議員。地方界別有 51 人參選，較上屆選舉的 35 人明顯增加，選舉委員會界別就有 50 人參選，平均 1.25 人爭一個席位，跟上屆的 51 人相若，至於功能界別就有 60 人參選，較上屆選舉的 67 人減少。《Yahoo 新聞》統計，33 名參選人為現屆區議員；另有 16 名和 13 名參選人分別具備港區人大及全國政協身份，佔整體參選人數近五分之一；另外在「完善選舉制度」後，今屆選舉沒有人被「DQ」，不過立場屬於中間派、上屆選舉奪 1 席的新思維表示，原本期望派 3 人出選，但最終均未能取得足夠提名「入閘」。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
【專家分析】特朗普凌駕國會大機會被裁
【Now財經台】美國最高法院昨日(5日)就美國總統特朗普(Donald Trump)對全球多個國家徵收關稅的合法性展開辯論，聽證會上特朗普被質疑依據《1977年國際緊急經濟權力法》(IEEPA)每月徵收數百億美元關稅的做法，有甚麼預測？如果法院裁定不合法，需要償還天價關稅嗎？ 鴻鵠資產管理行政總裁陸庭龍指，仲裁核心內容關於特朗普動用了約50年前的法例，以美國總統的身份介入並徵收關稅，令美國市民為其承擔後果。然而根據美國憲法，只有美國國會有直接權力徵稅，因此未來法院判定特朗普凌駕及干涉國會權力的可能性頗大。Alan續指，由於許多對各國稅收的實質措施都未實行，因此他相信美國目前透過關稅僅收到逾千億美元，如果法院裁定政策不合法，美方將要償還各國稅收，預計到時候法律程序上會較混亂。now.com 財經 ・ 1 天前
曾比特Mike加盟英皇大晒腹肌 預告音樂轟炸歌迷 願望清單首項：要老闆開金口
《全民造星II》出身、以爆炸頭為標誌的實力唱將曾比特（Mike）正式加盟英皇娛樂。今日（7日）是Mike的生日，他特別在社交平台上宣佈這項好消息，並大晒苦練而成的六嚿腹肌相，原來Mike每個星期做足六日Gym，無論當日工作與否，都風雨不改每次做足兩個鐘，展現新開始的決心！Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前