Tesla 自動駕駛系統累積超過 100 億公里實際行駛經驗

Tesla 最近達成了一個重要的里程碑，這個里程碑是由 CEO Elon Musk 在九年前發表的《Master Plan, Part Deux》中首次提到的。根據 Tesla 中國在其官方微博上的公告，該公司的自動駕駛系統已經累積超過 100 億公里的實際駕駛經驗。在這則微博中，Tesla 中國宣布其自動駕駛系統已累積 100 億公里的駕駛經驗。Tesla AI 的微博帳號也強調了公司自駕系統的一個主要優勢：「它永遠不會在酒精影響下駕駛，不會分心，也不會疲勞。

我們相信，自動駕駛技術的進步將拯救更多生命。」雖然 Tesla 中國並沒有明確說明其微博中所提到的「自動駕駛」具體是指什麼，但考慮到過去幾年公司對 FSD（全自駕）技術的強烈關注，這個術語很可能包括了由 FSD（Beta）和全自駕（監控）所駕駛的里程。無論如何，這 100 億公里的累積實際數據是幾乎沒有競爭對手能夠匹敵的。回顧 2016 年，Elon Musk 在《Master Plan Part Deux》中曾概述了他對公司自動駕駛系統的願景。

當時，自動駕駛仍然相對新穎，但 Musk 已經開始想像該系統如何獲得全球的監管批准。他估計，全球監管批准可能需要約 100 億公里的實際駕駛數據，這在當時聽起來幾乎是不可能的數字。他寫道：「即使軟件達到高度完善，並且遠優於平均人類駕駛者，在各地區獲得真正的自動駕駛批准仍然會有顯著的時間差。」目前，Tesla 正在美國的 FSD（監控）獲得穩步的監管批准，同時 100 億公里的數據已經達成。該系統已在美國啟用，並已擴展到澳大利亞、新西蘭、中國，最近還進入了南韓。

業界普遍預期 Tesla 有望在明年獲得歐洲的 FSD 批准。Tesla 的創新不僅在於技術的突破，更在於其對未來出行的重新定義。隨著自動駕駛技術的進步，Tesla 無疑在推動行業向更安全、更智能的方向發展，這不僅提升了自身的競爭力，也為全球交通安全帶來了正面的影響。隨著 Tesla 持續在自動駕駛領域的探索，未來的市場潛力將會更加光明。

