Tesla 與華爾街公司討論 Semi 生產進展、Optimus、Robotaxi 部署及 FSD 事宜

Tesla (NASDAQ: TSLA) 最近與華爾街公司 Piper Sandler 進行了多方面的討論，該公司在週五發佈了有關與 Tesla 投資者關係團隊會議的新備忘錄。根據 Piper Sandler 的備忘錄，Tesla 詳細談論了 Semi 計劃、Optimus 及其潛在估值、Robotaxi 在奧斯汀的推廣，以及在美國的全自動駕駛進展。

項目 詳情 Tesla Semi 預計於 2026 年在內華達州 Reno 的專用工廠進入大規模生產，已開始與 Frito-Lay 和 PepsiCo 等公司進行區域物流測試。 Optimus 目前在 Tesla 工廠內部的角色相對較低，預計在 2026 年將負責處理零部件，並對外展現其在簡化繁瑣任務的潛力。 Robotaxi 奧斯汀的地理範圍擴展到約 170 平方英里，顯著超過競爭對手 Waymo 提供的約 90 平方英里。 全自動駕駛 v14 預計在 9 月或 10 月推出，將有顯著的改進。CEO Elon Musk 表示，這個版本將在參數數量上提高 10 倍，並且將減少駕駛者的干擾。

Piper Sandler 指出，Tesla 明顯在為一次「重大增產」做準備，但對於該產品的期望仍保持謹慎。至於 Optimus，儘管目前在工廠內的功能尚未完全發揮，但未來可能會成為企業解決繁瑣任務的經濟有效方案。Piper Sandler 認為，如果 Optimus 能夠工作 18 小時，則每台 $100,000 / 約 HK$ 780,000 的成本是合理的。

在 Robotaxi 的擴展方面，Tesla 在奧斯汀的地理範圍大幅擴展，並且其車隊也增長了 50%。這一切都顯示出 Tesla 在自動駕駛領域的快速進展和市場潛力。

對於全自動駕駛 v14 的推出，Elon Musk 表示將會有顯著提升，這可能會使 Tesla 車主能夠使用與 Robotaxi 相當的軟件。儘管監管機構的懷疑可能成為障礙，但 Tesla 可以通過強有力的數據來解決這一問題。

Tesla 的創新不僅推動了其自身的增長潛力，還對整個市場產生了正面的影響。隨著 Tesla 在自動駕駛和電動車技術領域的持續突破，未來的發展將繼續引領行業變革，並為全球可持續交通的未來鋪平道路。

