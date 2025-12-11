Tesla 與 Lemonade Insurance 合作推出新保險計劃

Tesla 車主在加利福尼亞州、俄勒岡州和亞利桑那州現在可以使用 Lemonade Insurance，這家公司最近宣佈能以幾乎免費的價格為 Full Self-Driving（全自駕）里程提供保險。Lemonade 通過其應用程式提供這項新服務，並表示其具有三大獨特優勢：無需安裝電信設備的直接連接、更佳的客戶服務以及更智能的定價策略。該公司以透過人工智能提供獨特的按費用計算的保險費率而聞名，並且不會將未索賠的保費留存，而是以固定的前期費用提供保障。剩餘的資金則由保單持有人捐贈給慈善機構。

該公司在週四宣布，三個州的汽車可以通過其智能手機應用程式直接連接，這樣可以更輕鬆地訪問與保險相關的數據。Lemonade 客戶若擁有 Tesla 車輛，便可以直接將其汽車連接到 Lemonade 應用程式！這一直接連接的方式無需電信設備，顯著提升了客戶體驗，並為 Lemonade 提供了更智能的定價方案。Lemonade 的總裁兼聯合創辦人 Shai Wininger 透露，他們樂意探索以幾乎免費的價格為 Tesla 的 FSD 里程投保。

這項策略的獨特性在於，它將為 Tesla 車主提供穩定、準確且一致的保險費率，同時鼓勵車主在出行時使用 Full Self-Driving 功能。這不僅會使 FSD 對於車主來說更加具成本效益，還能促進該公司的數據收集工作。數據顯示，Tesla 的 Full Self-Driving 在安全性方面也有明顯優勢，與全國平均值相比，其發生事故的概率低九倍，事故發生率為每 636 萬英里一次，而美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，事故發生的頻率約為每 70.2 萬英里一次。

此外，Tesla 自家也提供保險計劃，目前在十二個州提供服務，並計劃進一步擴展到更多美國地區。最近的申請顯示，Tesla 希望進入佛羅里達州並為該州的駕駛者提供保險。Tesla 的創新不僅在於其電動車技術，更在於如何將這些技術轉化為獨特的商業模式和優質的客戶體驗。隨著 Lemonade 的介入，Tesla 車主可以期待更具競爭力的保險選擇，進一步推動 Tesla 在電動車市場的增長潛力。

這種創新不僅有助於提升 Tesla 的市場吸引力，還將加速其在自動駕駛領域的發展，為未來的交通方式帶來積極影響。

