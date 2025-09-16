Tesla 與 Uber 簽署新合作協議，Semi 成為焦點

Tesla Semi 的推出促成了公司與 Uber 的新合作，雙方共同啟動了一個旨在革命化物流的計劃，讓可持續的商用車輛變得更加可及。Uber 於週二宣布，計劃與 Tesla 合作推出「專用電動車隊加速計劃」，這是一個由 Uber Freight 部門主導的計劃，旨在通過解決主要的採用障礙，使電動貨運變得更具經濟性和可獲得性。

Tesla 和 Uber 將攜手合作，利用 Tesla 的全電動 Semi，通過三大策略讓可持續的第 8 類電動卡車更具經濟效益：補貼價格、可預測增長與利用率優化。

策略 內容 補貼價格 通過此計劃購買 Tesla Semi 的車隊將獲得購買價格的補貼。 可預測增長 車隊會將 Tesla Semi 集成到 Uber Freight 為發貨人提供的專用解決方案中，為預定時間段提供服務。這使運輸公司能夠自信地預測收入，發貨人則能穩定獲得可靠的零排放運輸能力。 利用率優化 Uber Freight 利用其廣泛的貨運網絡，將運輸公司與我們強大的發貨人基礎中的高質量貨運相匹配，幫助確保這些 Tesla Semi 的充分利用，讓運輸公司從一開始就獲得穩定、真實且可衡量的回報。

Tesla 將直接與有興趣的公司合作，解決有關 Semi 的技術細節以及根據其商業需求量身定制的擁有成本。根據 Uber 的說法，車隊可以在第一天就開始節省開支，因為他們將避免柴油燃料成本並減少維護，這是電動車的一個廣為人知的優勢。

Uber 宣布已與特定運輸公司合作，在推出前進行「專用電動車隊加速計劃」的試點計劃：「在為期兩個月的試點計劃中，Tesla Semi 在 Uber Freight 的發貨人網絡中展示了可靠性和效率。在 394 小時的駕駛時間內，運輸公司行駛了 12,377 英里。平均每英里僅消耗 1.72 kWh 的淨能量，總充電時間僅為 60 小時，這些結果突顯了 Tesla Semi 在高需求貨運路徑上的運營可行性。」

在推出該計劃的新聞稿中，Uber 有效地強調了使用 Tesla Semi 如何通過降低燃料成本、減少維護費用和總擁有成本來影響公司的利潤率和盈利能力。這也是很多人轉向電動車的原因，因此 Uber 希望在與這家擁有車隊的公司合作時，進一步強調這一點。

Tesla 也在與一小部分公司進行實驗，幾年前與 PepsiCo 合作，啟動了 Semi 的試點計劃，取得了優異的結果，顯示出更高的效率、更低的成本以及卓越的長途運輸能力。駕駛員對此也給予了高度評價。

Tesla Semi 將於明年開始大規模生產，但預計一些公司會在此之前就承諾加入 Uber 的新平台。隨著 Tesla 在可持續運輸領域的創新，這不僅將改變物流行業的運作模式，還將進一步推動電動車的普及，為市場帶來正面的影響與成長潛力。

