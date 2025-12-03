Tesla 舉辦首場意大利 FSD 示範活動 盡顯駕駛輔助系統潛力

Tesla 最近積極與歐洲官員就其全自動駕駛（FSD）技術的能力進行交流，並在羅馬舉辦了一場實地示範活動，邀請了羅馬市長 Roberto Gualtieri 和交通專員 Eugenio Patanè 親自參與。這是首位意大利市長在羅馬城市街道上親自測試這套先進駕駛輔助系統的首例。此次活動也正值 Tesla 努力爭取 FSD 在歐盟的監管批准之際。在示範中，Tesla 使用配備 FSD（監督模式）的 Model 3，應對羅馬典型的交通情況，包括複雜的十字路口、圓環、行人穿越和多種交通使用者如汽車、自行車和滑板車。

該系統展示了基於人工智能的輔助駕駛功能，專注於安全性，同時保持交通流暢。FSD 還能處理超車和變道決策，但需持續由駕駛者監督。投資者 Andrea Stroppa 在 X 平台上詳細介紹了此次活動，指出根據 Tesla 從全球車隊累積的數十億英里數據，該系統有潛力將嚴重碰撞風險降低至傳統駕駛的七分之一。在推進歐洲市場的過程中，Tesla 已經在 17 個歐洲國家進行了超過 100 萬公里的測試，以便為當地條件精細調整 FSD。

廣告 廣告

羅馬官員親自測試 FSD（監督模式），顯示出該計畫獲得批准的良好前景，因為這表明關鍵人員在密切關注 Tesla 的努力和創新。交通專員 Patanè 也強調了政府對於提升道路安全和城市旅行質量技術的興趣，認為這些技術可作為私家車和公共交通的輔助工具，同時遵守相關法規。在法國，法國科技記者 Julien Cadot 最近分享了他在監督模式下的 FSD 測試的積極經驗，形容其為「令人震驚」，不僅在於車輛的駕駛安全性，還在於其駕駛行為的「人性化」。

Cadot 在 X 平台上宣布將為 Numerama 測試 Tesla 的 FSD，並表示他對於重溫當年 Autopilot 測試的感受感到興奮。他的後續反應中提到 FSD 的具體操作，特別是車輛如何安全地超越停放的送貨卡車，並保持所需的 1.5 米距離，這在繁忙的城市交通中尤為重要。Cadot 還指出 FSD 在處理交通混亂方面的決策優先考慮安全性和流暢性，這一點相當驚人。

當被問及 FSD 與標準 Autopilot 之間的差異時，他表示二者無法相比，FSD 的表現讓人印象深刻，尤其在面對各種實際交通情況時，展現了類似人類駕駛者的判斷能力。目前，Tesla 正在全力推進 FSD 在多個歐洲國家的推廣工作。最新報導顯示，Tesla 已獲得在西班牙道路上運營 19 輛 FSD 測試車輛的批准，隨著計畫的發展，這一數字可能會增加。根據西班牙交通總局的資料，Tesla 將能在西班牙的任何國家路線上運行其 FSD 車隊。

此外，Tesla 也在奧地利啟動 FSD 測試的招聘工作，並在德國、法國和意大利舉行 FSD 示範活動。Tesla 的創新不僅在駕駛技術上樹立了新標杆，還展現了其推動交通安全和提升城市出行質量的潛力。隨著 FSD 在歐洲的逐步普及，Tesla 將可能在全球自動駕駛領域中發揮更大的影響力，推動行業的持續進步。

推薦閱讀