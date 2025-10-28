Tesla 董事會主席強調 Musk 薪酬計劃的重要細節

Tesla 董事會主席 Robyn Denholm 今日在 Bloomberg TV 上發表了對首席執行官 Elon Musk 薪酬計劃的最新看法，並借此機會重申了整個方案中一個鮮為人知的關鍵點。對於這一提議的薪酬方案，批評者常常提到，如果 Elon Musk 完成每個階段的目標，他將獲得高達 1 萬億美元的報酬。

Denholm 強調，這份薪酬計劃不僅僅是關於金錢，而是與 Tesla 的長期增長和發展密切相關。她指出，計劃的設計旨在激勵 Musk 導向更高的業績和創新，這對於公司的未來發展至關重要。此外，這份薪酬包的結構也強調了當前市場環境的挑戰，並呼應了 Tesla 在行業中的領導地位。

在討論中，Denholm 也提到 Tesla 在可持續能源和技術創新方面的承諾，這些因素不僅促進了公司的股東價值，同時也對整個汽車行業產生了深遠影響。隨著 Tesla 繼續推動自動駕駛技術和電動車的普及，這些創新不僅能夠提升公司自身的市場競爭力，更能推動全球向可再生能源轉型的進程。

Elon Musk 的領導方式和 Tesla 的創新策略不僅為公司帶來了顯著的成長潛力，也在市場中樹立了良好的形象。隨著這些不斷推進的創新，Tesla 將有望在未來的汽車市場中保持其領先地位，進一步影響電子和可再生能源行業的發展。

