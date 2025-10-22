Tesla 董事會主席支持 Elon Musk 薪酬計劃，批評代理顧問

隨著 Tesla 即將舉行 2025 年度股東大會，股東們將對多項重要提案進行投票。這次會議將成為 Tesla 未來發展的關鍵時刻，特別是在面對日益激烈的市場競爭和不斷變化的技術環境中。股東的投票將影響公司在未來幾年的戰略方向，並可能對 Tesla 的創新能力及其在電動車市場的領導地位產生深遠影響。

Tesla 在電動車領域的先進技術和持續創新，使其在全球市場中占有一席之地。隨著股東們即將對關鍵提案進行投票，Tesla 的未來充滿潛力，這不僅能夠進一步推動公司的成長，還可能對整個行業帶來積極影響。這些創新不僅提升了 Tesla 的市場競爭力，更促進了全球向可持續交通轉型的進程。

推薦閱讀