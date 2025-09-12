衞生署9.1 展人口健康調查 參加者可獲現金券
Tesla 董事會主席講述保護 CEO Elon Musk 的措施
Tesla 董事會主席 Robyn Denholm 今日早上接受 Bloomberg 訪問，討論了多個話題，其中最引人關注的是她對保護公司 CEO Elon Musk 的措施的評論。本週，隨著右翼政治評論員 Charlie Kirk 遭遇刺殺，對 Musk 及其他高端商業領袖和政治人物的安全擔憂日益上升。Musk 本人早前表示，將在 Kirk 死亡後顯著增加他的安全配置，這一舉措獲得了許多投資者和公司粉絲的支持，因為政治暴力的影響日益嚴重。
Elon Musk 向 Tesla 投資者保證，他會加強安全措施。他提到：「絕對需要增強安全。」Tesla 在 2024 年及 2025 年的 1 月和 2 月期間，為 Musk 的安全支出達到 330 萬美元 / 約 HK$ 2,574,000。作為參考，Meta 去年在 Mark Zuckerberg 的安全上支出超過 2,700 萬美元 / 約 HK$ 21,060,000，這是所有科技 CEO 中最高的。
Denholm 在今日早上的 Bloomberg TV 上表示，公司多年來一直專注於 Musk 的安全配置，尤其考慮到他是全球最富有的人之一，並且擁有巨大的影響力。她說：「這是我們非常重視的事情；他也非常重視。因此，從董事會的角度來看，我們已經詳細討論過這個問題。」
Denholm 還補充道，她相信「在董事會中沒有一個人不會受到 Charlie Kirk 事件的影響。」雖然 Musk 過去的政治參與顯著減少，但他仍然有敵人，尤其是來自反對他及其公司的團體。根據本週的事件，增強安全似乎成為了 Tesla 必須考慮的必要支出。
透過這些舉措，Tesla 不僅在保護其領導者的安全方面展示了責任感，還進一步強化了其在市場中的信譽。隨著 Elon Musk 的影響力持續增長，Tesla 的創新和安全措施將更能吸引投資者的注意，進而推動公司的長期增長潛力。
