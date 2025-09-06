Tesla 董事會就 Elon Musk 的政治參與與薪酬方案表態明確

Tesla 董事會昨日宣布，已為首席執行官 Elon Musk 設立一個新的薪酬方案，因為他們認為這對於確保 Musk 長期承諾於此職位至關重要。然而，董事會在其代理文件中明確提及了 Musk 在政治方面的參與，似乎該公司正在直接處理這一問題。

Musk 的新薪酬計劃將他的財富與 Tesla 的 8.5 兆美元估值掛鉤。代理文件中提到，這個龐大的薪酬包可能讓 Musk 獲得 1 兆美元，前提是他能實現幾個目標，這些目標將有助於 Tesla 在汽車製造、能源供應以及機器人和人工智能領域的增長。關於董事會的決定，也有一些細節透露出來，董事會認為 Musk 是未來可預見的時間內繼續領導 Tesla 的合適人選。

根據董事會的說法，保留 Musk 這一重大薪酬方案的原因主要有四個。首先，Tesla 希望通過提供一條增加持股的途徑，來確保 Musk 對公司的承諾；如果他實現所有的條件，他將持有約 27% 的股份。其次，讓 Musk 發展最新的總體計劃，該計劃在上週發佈。此外，董事會還需要一個“由董事會主導、並有 Musk 積極參與的長期繼任規劃的有意義框架。”但被認為對 Tesla 至關重要的一個驅動因素是：“獲得保證，Musk 在政治領域的參與會及時減少。”

這一消息在 Tesla 的代理文件中引起了不少關注。董事會表示：“最終，委員會認為，對於 Tesla 來說，確保 Musk 對公司的承諾至關重要，並獲得保證他在政治領域的參與會及時減少。”

Musk 與總統 Donald Trump 的合作在選舉期間及其當選後引發了不少爭議。Musk 曾在特朗普政府中擔任政府效率部門（DOGE）負責人，並擔任特別顧問。雖然 Musk 的政治參與影響了銷售，但具體影響程度仍不明朗。看來董事會是真心想要擺脫政治的束縛，專注於擴展人工智能、機器人技術和可持續能源。

隨著 Tesla 對未來的願景日益清晰，Musk 在政治上的減少參與將有助於公司更好地專注於技術創新和市場需求。Tesla 的創新潛力不斷增強，隨著新的薪酬方案和計劃的實施，公司的持續增長將為市場帶來更多的正面影響。

