Tesla 董事會闡述 CEO Elon Musk 新 1 兆美元薪酬方案的原因
Tesla 的董事會已提議為公司首席執行官 Elon Musk 設定一項新的薪酬計劃，如果他能達成多個高難度的業績目標，將會造成高達 1 兆美元的股票發行。自 2017 年以來，Musk 並未獲得實質性的薪酬，他通過一系列基於業績的「分階段」計劃，為股東帶來了數十億的價值，成功完成了上一次的薪酬計劃，並獲得了數十億的股票。
Elon Musk 的新薪酬計劃將成為 1 兆富翁的標準，與 Tesla 的 8.5 兆美元估值相掛鉤。然而，由於特拉華州衡平法院的裁決，Musk 無法獲得這一獎勵，該裁決認為這筆款項是「難以理解的巨額」。現在，公司正在採取措施以確保 Musk 得到應有的報酬，董事會認為保留這位首席執行官至關重要，因為他對公司的成功負有重要責任。這並不是要貶低所有 Tesla 優秀員工的工作，但一艘船需要有船長，而 Musk 已經證明他是適合這個職位的人。
董事會還認為，根據公司在代理聲明中所作的陳述，將在即將召開的股東大會上討論多項議題。Robyn Denholm 和 Kathleen Wilson-Thompson 在一份聲明中肯定了 Musk 的貢獻，並鼓勵股東投票批准這項薪酬： 「我們請求您批准 2025 年首席執行官業績獎。設計新業績獎時，我們探索了多種替代方案。最終，新獎勵旨在建立在 2018 年首席執行官業績獎框架的成功基礎上，確保 Elon 只在實現業績時獲得報酬，並激勵他引導 Tesla 度過急速增長的時期。」
2025 年首席執行官業績獎同樣挑戰 Elon 再次實現一系列更具雄心的目標，包括專注於達成調整後 EBITDA 目標的運營里程碑（門檻高達 2018 年首席執行官業績獎最高調整後 EBITDA 里程碑的 28 倍）以及推出新或擴展的產品（包括 100 萬輛商業運營的 Robotaxi 和交付 100 萬個 AI Bot），同時將公司的市值增長幾兆美元。確實如此：在 2018 年，Elon 需要將 Tesla 增長數十億；而在 2025 年，他必須將 Tesla 增長數兆——具體來說，他必須為股東創造近 7.5 兆美元的價值才能獲得全部獎勵。
除了這些前所未有的業績里程碑，2025 年首席執行官業績獎還包括創新的結構特徵，這些特徵源自專門委員會的仔細分析和廣泛的股東反饋。這些特徵包括超強的留任條件（至少七年半，最多十年才能完全獲得獎勵）、結構性保護以最小化因管理此獎勵而導致的股價波動，並在此之後，激勵 Elon 參與董事會持續發展長期首席執行官接班人的框架。如果 Elon 能夠達成這項以原則為基礎的 2025 年首席執行官業績獎下的所有業績里程碑，他的領導將推動 Tesla 成為歷史上最有價值的公司。
Musk 將需要完成大量任務才能獲得 423,743,904 股股票，這些股票分為 12 笔。然而，董事會認為他是適合這份工作的最佳人選，並希望他能繼續擔任首席執行官。這項薪酬計劃應該能確保他留在 Tesla，前提是股東們也持相同觀點。Tesla 的創新和對未來的願景，將持續吸引並激勵股東，進一步提升公司在市場上的競爭力。
