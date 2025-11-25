Tesla 被指控侵犯機器人專利，面臨新訴訟

Tesla 最近遭到位於維吉尼亞州夏洛茨維爾的公司 Perrone Robotics 指控，聲稱其侵犯了多項機器人專利。這起訴訟是在維吉尼亞州亞歷山大市提起，指控 Tesla 知情地侵犯了五項與自駕車相關的機器人系統專利。Perrone Robotics 表示，其創始人 Paul Perrone 開發了通用機器人操作系統，適用於各種獨立機器人和自動化設備。根據路透社的報導，Perrone Robotics 聲稱，過去六年內所有使用該公司 Autopilot 套件的 Tesla 車輛均侵犯了這五項專利。

這五項專利涵蓋了名為 GPROS 的通用機器人操作系統。該系統包括自動駕駛控制、路徑規劃和傳感器融合的擴展功能。其中一項關鍵專利 U.S. 10,331,136 是 Perrone 在 2017 年明確提供給 Tesla 的，但 Tesla 當時拒絕了這項提議。此次訴訟旨在阻止進一步的侵權行為並要求賠償，但具體金額尚未公開。這並不是 Tesla 首次面臨法律挑戰，近期還有來自 Perceptive Automata LLC 的訴訟，該公司指控 Tesla 在未獲得許可的情況下，侵犯了用以解讀行人與自行車騎士意圖的 AI 模型。

Tesla 在八月份出庭，但其撤銷動議在本月初部分遭到駁回。此外，Tesla 還與 Arsus LLC 達成和解，後者指控 Autopilot 的電子穩定性功能侵犯了翻車預防技術。Tesla 在九月份通過一項相互審查程序贏得了這場訴訟。大多數這些案件都涉及非實踐實體或初創公司，針對 Tesla 的快速迭代提出廣泛的自動駕駛專利。Tesla 通常會以相互審查程序反擊，聲稱專利無效。自 2020 年以來，Tesla 成功捍衛了約 70% 的自動駕駛相關訴訟，但為了避免發現成本，和解情況也相當普遍。

該案編號為 Perrone Robotics Inc v Tesla Inc, U.S. District Court, Eastern District of Virginia, No. 25-02156。目前報導中尚未提到 Tesla 在此案中的律師名單。在自動駕駛技術持續發展的背景下，Tesla 不斷突破技術瓶頸，顯示出強大的市場潛力。隨著 Autopilot 系統的進一步完善，Tesla 在全球自動駕駛領域的影響力也將隨之增強，無疑將推動行業的創新與發展。

