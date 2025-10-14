Tesla 計劃在兩個新州推廣 Robotaxi 服務

Tesla 最近正式宣布正在考慮在美國兩個新州開展 Robotaxi 業務，計劃將這些地區加入其不斷增長的服務名單中，該名單包括已啟用或正在測試階段的地點。Tesla 於 6 月底在德克薩斯州奧斯汀首次推出 Robotaxi 服務，並在一個月後擴展至舊金山灣區。自那時起，Tesla 尚未在其他州啟動任何公共乘車服務，但已獲得多項早期測試的批准。

為了在新州開展業務，Tesla 定期在其招聘網站上發布職位空缺，幫助潛在員工與即將到來的機會對接，這一策略使 Tesla 能夠在獲得測試許可後立即開始運營。Tesla 在獲得任何來自州政府的 Robotaxi 批准之前，就已在亞利桑那州和內華達州開始招聘自動駕駛車輛操作員。不過，最終這些批准以測試許可的形式出現，使公司能夠在公共推出之前進行驗證。

目前，Tesla 已在科羅拉多州和伊利諾伊州發布了自動駕駛車輛操作員的招聘信息。科羅拉多州的職位空缺位於丹佛的奧羅拉，而在伊利諾伊州的芝加哥也在尋找 Robotaxi 操作員。這些職位公告暗示 Tesla 正在繼續努力將 Robotaxi 擴展至新地點。今年早些時候，首席執行官 Elon Musk 表示，公司希望能讓 Robotaxi 覆蓋至少一半的美國人口。儘管自 6 月底首次推出以來已經顯著擴展，但距離 Tesla 年底希望達到的目標仍有一段距離。

目前，Tesla 在亞利桑那州、加利福尼亞州、德克薩斯州、佛羅里達州、科羅拉多州、內華達州和伊利諾伊州均有自動駕駛車輛操作員的職位空缺。

隨著 Tesla 持續拓展其 Robotaxi 業務，不僅展示了其在自動駕駛技術上的創新，也為未來的市場潛力鋪平了道路。這些新州的擴展不僅能提高 Tesla 的市場佔有率，還可能促進更廣泛的城市交通轉型，讓更多人受益於便捷的出行選擇。Tesla 的創新能力和前瞻性策略，將在未來對交通行業產生深遠的影響。

