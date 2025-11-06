雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！
Tesla 計劃在 4 月 1 日舉行 Roadster 新型號發布活動
Tesla 暫時安排了其下一代 Roadster 的揭幕活動，而這個日期令人驚訝。Tesla 首席執行官 Elon Musk 在 2025 年的年度股東大會上表示，公司計劃於 4 月 1 日舉行這場展示活動。沒錯，正是愚人節。
這一選擇不僅引發了許多人的好奇，也為這款期待已久的跑車增添了幾分戲劇性。Roadster 的新版本自 2017 年首次亮相以來，備受矚目。Musk 提到，這款車不僅會在性能上超越前作，還將在設計和技術上帶來一系列創新。
隨著電動車市場的競爭日益激烈，Tesla 將 Roadster 的揭幕活動定在愚人節，或許意在傳遞一種輕鬆和幽默的品牌形象，同時吸引媒體和公眾的注意。這一策略不僅突出 Tesla 的創新精神，也顯示出 Musk 對於市場反應的敏銳度。
隨著 Roadster 的推出，Tesla 不僅將進一步鞏固其在高性能電動車市場的領導地位，還將為未來的電動交通工具設立新的標準。這些創新不僅能夠提升 Tesla 的品牌形象，還可能對整個汽車市場產生積極影響，推動更多消費者轉向電動車，從而加速向可持續交通方式的轉變。
