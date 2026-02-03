Tesla 計劃將 Optimus 機器人生產移回美國 卻面臨中國供應鏈困難

Tesla 的 CEO Elon Musk 希望將其人形機器人 Optimus 的生產帶回美國。該汽車製造商最近宣布計劃將其位於 Fremont 的電動車工廠改建為生產人形機器人的設施，目標是每年生產 100 萬部 Optimus。然而，Tesla 在進行這一生產轉型時面臨著一個關鍵障礙，因為 Optimus 的大多數零部件均在中國製造。根據 Morgan Stanley 的報告，若要將 Optimus Gen 2 的供應鏈中排除中國零部件，則總成本可能從 46,000 美元 / 約 HK$ 358,800 上升至 131,000 美元 / 約 HK$ 1,022,800。對於 Musk 及其團隊而言，這是一個重大挑戰，因為他們的目標是將 Optimus 的成本降低至約 20,000 美元 / 約 HK$ 156,000。相比之下，中國的 Unitree G1 機器人以每部 16,000 美元 / 約 HK$ 124,800 的價格銷售，充分利用其強大的製造基礎設施。

目前，這款人形機器人的核心零部件是在中國製造，而最終組裝則在美國進行。根據《南華早報》的報導，這家總部位於奧斯丁的汽車製造商在過去三年內與多家中國零部件供應商建立了合作關係，這些供應商在支持公司的研發和設計方面發揮了關鍵作用。報導指出，大多數 Optimus 的零部件均在中國製造，這導致了供應商所稱的 Optimus 鏈，類似於 Apple 在中國的 iPhone 供應鏈。這些零部件包括驅動裝置（使機器人關節運動的設備）、馬達、減速器和視覺系統。《南華早報》還報導了 Tesla 已經與幾家中國公司達成合作，以大規模生產 Optimus。供應商已經開始交付小批量樣品，同時也獲得了 Tesla 的反饋。

供應鏈成本是 Tesla 依賴中國的主要原因。除了低價的零部件外，中國政府還為從事人形機器人產業的公司提供豐厚的稅收優惠、補貼和研究資金。為了配合其雄心勃勃的生產目標，Tesla 宣布將在第一季度推出 Optimus V3。根據其 1 月 28 日的財報電話會議，該公司計劃減少 Model S 車型和 Model X SUV 的生產，以便在 Fremont 工廠製造 Optimus 機器人。在達沃斯的世界經濟論壇上，Musk 揭示這款人形機器人將於 2027 年底前上市。Tesla 也在中國社交媒體平台 Weibo 上公布了他們的計劃，暗示將目標瞄準中國市場。

全球人形機器人市場的分析顯示，這一市場正日益分化為美國的「大腦」和中國的「身體」，反映出日益擴大的地緣政治和技術分歧。美國在機器人智能方面領先，通過物理 AI 的進步，機器被訓練去理解物理現象並在現實世界中運作。NVIDIA、Tesla 和 Google 等公司正推動這一智能層的發展。與此同時，製造和硬體供應鏈仍然集中在中國。Morgan Stanley 在一月份的研究報告中估計，僅人形機器人零部件到 2040 年可能產生高達 7,800 億美元 / 約 HK$ 60.84 兆的收入，供應商將是該領域增長的首批受益者。

